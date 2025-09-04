Díaz confía en que la carretera entre San Pedro y Ronda, en Málaga, quede definitivamente abierta en el mes de octubre

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, atiende a los medios durante la visita a las obras del tramo I de la prolongación del Metro de Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento y Articulación del Territorio, Rocío Díaz, ha expresado su confianza en que la carretera entre el núcleo marbellí de San Pedro Alcántara y la localidad de Ronda, en la provincia de Málaga, quede definitivamente abierta al tráfico en el mes de octubre.

En este sentido se ha pronunciado este jueves la titular de Fomento sobre el avance de las obras en la vía A-397 que ya fue reabierta al tráfico parcialmente a mediados del pasado mes de julio.

"El semáforo que pusimos en marcha a mitad del mes de julio está funcionando, está funcionando bien, no se ha provocado ningún tipo de atasco, no ha habido ningún problema con él, así que yo creo que hay que agradecer también el esfuerzo que se hizo por parte de todo el equipo que está trabajando en esa obra, que sigue trabajando en esa obra de manera ininterrumpida", ha expuesto Díaz.

Y a renglón seguido, la consejera ha detallado que se avanza en estos trabajos "y yo espero y confío en que en el mes de octubre, esperemos que más al principio, podamos tener la carretera totalmente abierta".

Díaz ha recordado que las tareas para reponer la vía tras el severo deslizamiento de una ladera durante las lluvias de la dana del pasado invierno y primavera son "trabajos complejos, complicados". "Nos hemos encontrado muchas dificultades, pero a pesar de eso, pues hay un equipo fabuloso trabajando de especialistas para que podamos reabrir cuanto antes, porque sabemos de la importancia y de la necesidad que tiene la Serranía de Ronda de esta carretera", ha concluido.