Díaz (Cs): "Somos el único partido que no da a elegir entre unidad de los españoles o libertad y nunca lo haremos"

MÁLAGA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Comunicación de Cs y diputado nacional, Guillermo Díaz, ha asegurado que la formación naranja es "el único partido que no da a elegir entre unidad o libertad" y ha señalado que cuando Cs no está en un gobierno este "depende de quienes derogan normas de libertad LGTBI o de quienes creen que se soluciona diciendo 'solos, solas y soles', ocurrencias que rebajan a caricatura cualquier política de igualdad".

En rueda de prensa en Málaga, Díaz ha incidido en que "no es lo mismo que esté Cs en los gobiernos que no lo esté", apuntando que si el partido naranja no está, "dependerán de Vox o de Podemos". "Vamos a seguir luchando por la libertad y por la igualdad de todos los españoles", ha aseverado.

"Hay partidos que defienden la unidad de todos los españoles, pero tienes que pagarla con tu libertad para el derecho a la eutanasia, para formar el tipo de familias que quieras, para poder acudir a la gestación subrogada, para poder adoptar si eres una familia LGTBI o para acudir a técnicas de reproducción asistida", ha dicho, apuntando que Cs "apoyamos todo esto y queremos la unidad de los españoles".

Por contra, ha afirmado, están los partidos de izquierdas "que dicen que apoyan todo esto pero a cambio de la unidad de los españoles, de apoyarse en independentistas, de indultar a golpistas, de favorecer a territorios y no a los derechos y libertades de los españoles".

Así, ha indicado que "no es lo mismo votar a favor de la ley de la eutanasia como ha hecho Cs que recurrirla ante el Tribunal Constitucional como ha hecho el PP; no es lo mismo apoyar a todas las familias independientemente de sus componentes que discriminar a unas según los prejuicios que tengan determinados partidos, como empieza a pasar en Madrid".

Por eso, ha considerado que "en la garantía de libertad en esta ecuación política que se da, Cs puede ser la salvaguarda de la libertad, no solo del colectivo LGTBI, sino en general de los españoles", por lo que ha insistido en que "es muy importante que en esas ecuaciones de gobiernos haya un partido liberal".

"No nos llamamos liberales por casualidad, sino porque defendemos la libertad, otros se dicen liberales y recurren la eutanasia en el Constitucional o quieren gobernar con quienes niegan la categoría de familia según quien la componga", ha manifestado el diputado de la formación naranja.

Ha censurado que en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el que Cs ya no está "y depende únicamente de Vox", se está proponiendo "la derogación de las normas LGTBI, con el PP en el Gobierno" y ya se ponen en cuestión determinadas materias, algo que "es impensable en Andalucía ahora mismo", señalando esa "diferencia" cuando los conservadores gobiernan con los liberales o cuando dependen de los ultraconservadores.

Para Díaz, "hay muchos que se dicen progresistas y otros que lo decimos menos y lo ejercemos más", poniendo de manifiesto "la evidencia de qué hacemos cuando gobernamos, por ejemplo en Andalucía, a favor de la libertad, de la igualdad y del colectivo LGTBI", concretando medidas como la creación de la Dirección General de la Diversidad o el Consejo asesor LGTBI.

Así, se ha referido a "las denominadas 'políticas de las primeras veces'", porque ha dicho que "a pesar de que ha habido 37 años un gobierno que se ha llamado progresista" medidas como las mencionadas o como la realización de un informe sobre políticas públicas antidiscriminatorias en el ámbito LGTBI "es la primera vez que se hace en el Gobierno de Andalucía".

También ha incidido en que se ha aumentado un 35 por ciento las subvenciones para la igualdad de trato y la no discriminación y, además, es la primera vez que se abre una casa de acogida para personas del colectivo LGTBI en situación de vulnerabilidad, que se encuentra en Torremolinos (Málaga), pero se estudia extender a otras provincias.

Asimismo, Díaz ha recordado que el Gobierno andaluz está ultimando los trámites para la personación en procedimientos judiciales por delitos de odio y ha señalado que también "es la primera vez que se elabora un protocolo de prevención y actuación ante situaciones discriminatorias de personas LGTBI en recurso de atención a personas mayores".

"Es la primera vez de muchas cosas en Andalucía a favor de la libertad, la igualdad y del colectivo LGTBI", ha reiterado el diputado de Cs, quien ha subrayado que "dedicamos muchos más recursos a ser progresistas que a decir que somos progresistas que es como hacía el Gobierno andaluz anterior".

A nivel nacional ha recordado la proposición no de ley presentada por Cs en el Congreso de los Diputados para eliminar obstáculos legales y administrativos para la adopción internacional de niños por parte de parejas LGTBI.