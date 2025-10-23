Díaz defiende el diálogo con el sector empresarial y otras administraciones para el avance de las infraestructuras

Archivo - La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta, Rocío Díaz, ha defendido el diálogo con el sector empresarial y entre administraciones para sacar adelante las políticas de infraestructuras en Andalucía, actitud que ha enmarcado en la denominada vía andaluza que fomenta el gobierno de Juanma Moreno.

En este sentido se ha pronunciado Díaz este jueves en la clausura del Congreso de Infraestructuras del Transporte de Andalucía (CITA), que se ha celebrado en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga con la participación de expertos en planificación de infraestructuras y distintos representantes institucionales.

"Este ha sido un foro donde se ha podido abordar y se ha podido ver una serie de materias claves para la movilidad en nuestro territorio y sobre todo también para la vertebración territorial", ha destacado la consejera al principio de su intervención.

Así, ha felicitado a la organización del evento y a los patrocinadores, y ha enfatizado la visibilidad que el encuentro ha dado al papel de la ingeniería civil, la innovación y el compromiso de las empresas en materia de movilidad.

"Porque hablar de infraestructuras es hablar de presente y también hablar de futuro. Es hablar de cohesión territorial, es hablar de desarrollo económico y también es hablar de calidad de vida", ha valorado, a la vez que ha añadido que las infraestructuras son clave para que Andalucía "siga avanzando con un paso firme y decidido hacia un futuro próspero y un futuro que también traiga bienestar a nuestros ciudadanos y a nuestros vecinos".

En este punto, ha puesto en valor que esta cita ha servido para ofrecer una visión compartida y "una visión de diálogo entre administracines pero también con el sector empresarial. Sin el sector empresarial es imposible sacar adelante proyectos, sacar adelante una política de infraestructura sin ir de la mano de administraciones públicas, pero también sin ir de la mano del sector privado".

Y lo ha enmarcado en la vía andaluza puesta en marcha en la Junta de Andalucía, "que tiene nuestro presidente encomendada a todos y a cada uno de los consejeros, y que no es otra que el diálogo, que la escucha y, por supuesto, la moderación".

Díaz ha valorado que se trabaje para alcanzar puntos de encuentro porque "el interés general debe primar por encima de cualquier interés partidista", y ha insistido en que el Gobierno andaluz "cree en ese modelo de la colaboración: Es el modelo del éxito y así estamos sacando proyectos adelante".

LA LOCOMOTORA ECONÓMICA DE LA OBRA PÚBLICA EN ESPAÑA

La consejera de Articulación del Territorio ha defendido que Andalucía es la locomotora económica de la obra pública en España con 1.380 millones de euros licitados en el último año para proyectos estratégicos, entre los que ha destacado, en primer lugar, la reactivación de las obras de los tres metros andaluces.

"En tiempo récord hemos sido capaces de movilizar más de 990 millones de euros para estas ampliaciones de los tres metros andaluces, así también como para reactivar los tranvías de Jaén y de Alcalá de Guadaira, que estaban absolutamente olvidados y estaban vandalizados. Esto ha supuesto un esfuerzo económico sin precedentes, con una inversión prevista de cerca de 1.900 millones de euros", ha dicho.

Y tras detallar el avance en las obras de prolongación del metro de Málaga, Díaz ha defendido que su Consejería trabaja con una hoja de ruta "basada en el rigor, en la eficiencia y en el respeto a los recursos públicos".

También ha aludido a los proyectos de infraestructuras viarias en marcha "y que son esenciales para conectar Andalucía y reducir desigualdades entre comarcas", a la vez que ha señalado que el plan de autovías y ejes de gran capacidad tiene una inversión de 300 millones de euros para desarrollar más de 33 kilómetros.

Además, se ha referido a los puertos andaluces que, según ha dicho, juegan un papel esencial y un papel importante en el desarrollo de nuestra tierra, así también como la red logística de Andalucía. Y ha especificado que a los puertos se les han destinado 150 millones desde el año 2019 para mejorar instalaciones, para digitalizar los servicios, para hacerlos más sostenibles y para modernizarlos y dar respuesta a los usuarios.

Tras referirse a los 160 millones que la Junta destinará en los próximos cinco años al Puerto Seco de Antequera, la consejera de Fomento ha puesto en valor que "cada euro invertido por el gobierno de Juan Manuel Moreno, por el gobierno de la Junta de Andalucía, responde a un plan pensado para que Andalucía siga avanzando, para que Málaga siga avanzando, porque creemos en la política de los hechos, en la gestión eficaz, en la gestión seria, porque creemos que solo así pueden crecer los territorios".

En este punto, la consejera también ha defendido su postura de exigencia con la llegada de nuevas inversiones para Andalucía: "Simplemente lo que nos corresponde, no estamos pidiendo ni más ni menos, lo que nos corresponde"; y ha puesto de ejemplo de carencias en la comunidad la falta del tren litoral, "una anomalía dentro del mapa ferroviario español".

Díaz ha dicho que la Junta seguirá reclamando esta infraestructura "día a día", así como la mejora de la red de Cercanías y de Media Distancia, "que es fundamental y necesaria para vertebrar nuestro territorio", o actuaciones a corto y medio plazo para mejorar la movilidad de Málaga y de su provincia, "unas infraestructuras que siguen sin llegar", ha dicho en alusión al Gobierno de España. Además ha reivindicado la bonificación de la autopista de peaje de la Costa del Sol "como sí ocurre en otros territorios de España".

Por último Díaz ha vuelto a valorar la celebración en Málaga del Congreso de Infraestructuras del Transporte de Andalucía, y ha destacado que ha supuesto la oportunidad de contar con numerosos expertos para hablar de infraestructura, "para hablar de algo que creo que nos preocupa a todos los que tenemos algo que decir en esta materia".

Y ha felicitado al equipo de su Consejería presente en esta cita "para poder poner nuestro granito de arena y para poder poner la visión que tiene el gobierno andaluz, que tiene el gobierno de Juanma Moreno en identificar nuevas oportunidades", lo que ha asociado a la importancia de la escucha al sector y al resto de administraciones.