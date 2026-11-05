La Diócesis de Málaga atiende a más de 49.120 personas en un año y llama a la "corresponsabilidad de todos"

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, junto al ecónomo diocesano, Guillermo Tejero, y por la periodista Encarni Llamas. - DIÓCESIS DE MÁLAGA

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha presentado este jueves la memoria de actividades y asistencial de la Diócesis el pasado año 2025, en el que la iglesia malagueña, incluyendo Cáritas y las distintas congregaciones religiosas existentes alcanzó a 49.126 personas a través de 211 centros. Además, ha hecho una llamada a la "corresponsabilidad".

Acompañado por el ecónomo diocesano, Guillermo Tejero, y por la periodista Encarni Llamas, Sauté ha detallado también el balance económico, que señala que la mayor parte de los 32 millones de euros que ingresó en el último ejercicio la Diócesis provienen de las aportaciones de los fieles, ya sea de forma directa o a través de la declaración de la renta.

Además de 174 centros para mitigar la pobreza, la comunidad cristiana malagueña sostiene 15 casas para personas ancianas, enfermos crónicos y personas con discapacidad; dos centros de asistencia a migrantes, refugiados y prófugos; cuatro centros de menores y jóvenes; dos de rehabilitación de drogodependientes o cinco para la promoción de la mujer y víctimas de violencia, entre otros.

Han indicado que la falta de vivienda digna es uno de las mayores preocupaciones de la sociedad a la que la Iglesia "no puede permanecer ajena". En consonancia con su misión, el trabajo de la Iglesia "es prioritariamente con los últimos, con los más vulnerables, tratando de ofrecer un hogar a personas que viven en la calle".

Precisamente, han recordado que este año celebra sus bodas de plata el Hogar Pozo Dulce que gestiona Cáritas Diocesana, un recurso creado para acompañar a personas sin hogar que se encuentran en situaciones de exclusión social muy cronificadas, por el que han pasado un total de 364 personas en estos 25 años. Pozo Dulce surgió como resultado de un gesto diocesano con motivo del Jubileo del año 2000.

Entre otras iniciativas más recientes, han destacado la de la Casa de la Esperanza, que acaba de cumplir su primer año de vida, y que tiene sus instalaciones en las dependencias parroquiales de Nuestra Señora de las Angustias en El Palo, en Málaga capital. En torno a 120 personas han podido ya hacer uso de los diferentes servicios que ofrecen para personas que viven en la calle, como duchas, espacios de descanso con aire acondicionado en verano y calefacción en invierno, lavandería, café, wifi o enchufes para cargar los móviles.

El obispo ha recordado que "cuando hablamos de centros sociales y de personas atendidas en ellos, hablamos de voluntarios de Cáritas que escuchan cada tarde los problemas de sus vecinos y tratan de echarles una mano, de religiosas que cuidan a mayores y enfermos, de sacerdotes que llevan tres o cuatro pueblos, de trabajadores que viven su profesión dentro de la Iglesia como una vocación de servicio al prójimo, de catequistas que preparan a niños y jóvenes cada semana, de familias que mantienen viva la fe en lugares donde ya quedan pocos vecinos".

También ha dicho que "cuando hablamos de conservación de templos, hablamos de algo más que piedras". "Hablamos de los lugares donde los malagueños bautizan a sus hijos, se casan y despiden a sus mayores. Templos que están al servicio de todos, creyentes o no", ha aseverado en la rueda de prensa.

La mayor partida de gastos en el presupuesto diocesano del último ejercicio (2025) fue, un año más, la de conservación de edificios y gastos de funcionamiento. Y es que, han indicado desde la Diócesis, contar con lugares "dignos para la celebración, la transmisión de la fe y el ejercicio de la caridad supone un gran esfuerzo económico al que se une, además, el valor histórico-artístico de gran parte de nuestros templos, muchos de ellos considerados BIC".

En este sentido, desde el Obispado han indicado que ya son 65 los templos de localidades de la provincia que han gestionado su solicitud para acceder al Plan Málaga Sacra puesto en marcha por la Diputación Provincial para obras de rehabilitación de sus instalaciones.

Así, han apuntado que ya han comenzado las actuaciones en la iglesia Daimalos (pedanía de Arenas) y, próximamente se iniciarán también en la parroquia de Benaoján y en la capilla del Nazareno de Archidona.

CATEDRAL

Por otra parte, han indicado que continúan los trabajos en las cubiertas de la Catedral. El último hito, visible a pie de calle, es la de la terminación del frontón triangular clásico concebido en el proyecto original del arquitecto malagueño Antonio Ramos. Los trabajos que comenzaron el pasado mes de mayo con la colocación de los primeros sillares han permitido completar una parte de la Catedral que permanecía inacabada desde el siglo XVIII.

Entre los templos que necesitan una intervención más urgente en la capital destaca el de la parroquia de Santo Domingo. Tras los diversos estudios técnicos y arqueológicos encargados por el Obispado, la Diócesis presentará próximamente el proyecto de rehabilitación integral del templo.

Con estas actuaciones se completará la restauración y puesta en valor de los principales templos históricos del centro de la Ciudad: Santiago Apóstol, Santos Mártires Ciriaco y Paula, San Juan Bautista y Sagrario de la S. I. Catedral (cuya obra de estabilización del terreno está actualmente en marcha).

A la espera del visto bueno de Cultura y Ayuntamiento y de reunir los fondos necesarios para poner en marcha el proyecto, la intención de la Diócesis es la de acometer cuanto antes esta intervención.

La memoria de la Iglesia de Málaga también señala datos de su labor evangelizadora, liderada por 297 sacerdotes, 591 religiosos y religiosas, 143 monjas de clausura, 22 diáconos permanentes o 4.500 catequistas que realizan su labor desde 250 parroquias y 17 monasterios.

También destaca la labor educativa que llevan a cabo 28 colegios diocesanos y 36 centros de titularidad canónica en los que estudian casi 37.000 alumnos, dando empleo a 8.400 personas entre profesores y personal no docente. Además, Málaga cuenta con 171 misioneros y 17 familias en misión.

Por otra parte, han destacado que los malagueños continúan "celebrando los momentos importantes de su vida de fe en los templos, con casi 14.000 celebraciones entre bautizos, confirmaciones, primeras comuniones y bodas".

La campaña que la Conferencia Episcopal Española puso en marcha el 26 de octubre, a la que se ha sumado la Diócesis de Málaga, toma como imagen principal una fotografía de León XIVI en su viaje a España el pasado junio, en el que destacó la importancia del compromiso de todo el pueblo de Dios "aportando cada uno su don para la misión común".

Desde esta idea, con el lema 'Dios cuenta contigo', la campaña recuerda que "Dios sigue contando con cada uno de los fieles para hacer presente su Reino en medio del mundo". "Es una llamada a la corresponsabilidad para el sostenimiento de la Iglesia", han incidido.

Aunque la colecta que este domingo se llevará a cabo en todas las parroquias será momento en que "los cristianos malagueños o las personas afines a su labor puedan aportar su granito de arena desde la administración diocesana se invita a contribuir principalmente a través de cuotas domiciliadas que, además de permitir una mejor planificación de los presupuestos, incluye importantes beneficios fiscales para la persona que realiza la donación".

Estas cuotas, a nombre de cualquier parroquia de Málaga o de la propia diócesis, se pueden suscribir fácilmente desde la web donoamiiglesia.es. El Bizum de la Diócesis de Málaga es 38339.

El ecónomo diocesano, Guillermo Tejero, ha cerrado el acto afirmando que los datos presentados "son el reflejo de un Iglesia viva, una Iglesia que anuncia el evangelio en todos los ámbitos". "Una Iglesia que desde el pueblo más pequeño hasta la parroquia más grande busca ser fiel a la voluntad de Dios. Una Iglesia que es cercana a los que más sufren, porque no es una opción sino el único camino de fidelidad al Evangelio y al reino de Dios", ha concluido.