Diócesis de Málaga preocupada por mensajes que unen migración a inseguridad tras apoyar pleno moción sobr regularización

Una persona migrante realiza trámites de Extranjería en una Comisaría de la Policía Nacional. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

MÁLAGA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Málaga ha mostrado su "preocupación" por los mensajes que asocian migración e inseguridad después de que este pasado jueves el pleno de la Corporación municipal de la ciudad ha aprobado una moción que rechaza expresamente el proceso de regularización extraordinaia de personas que residen de forma ilegal en España impulsada por el Consejo de Ministros.

Así, a través de un comunicado conjunto, Cáritas Diocesana, Confer, Delegación Diocesana de Migraciones, HOAC, Manos Unidas, y Plataforma Laudato Si, a la luz del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia, expresan su preocupación "ante la difusión de mensajes que vinculan migración con inseguridad, colapso o amenaza social".

"La realidad que acompañamos cada día demuestra que la mayoría de las personas migrantes desean trabajar, contribuir y vivir en paz, mientras la irregularidad administrativa, con frecuencia, sitúa a las personas en escenarios de explotación y vulnerabilidad", expresan en el comunicado.

La Diócesis y el resto de asociaciones referidas afirman que la regularización administrativa "constituye una herramienta que facilita la salida de la economía sumergida, permite cotizar y aportar a la sociedad, y abre caminos para vivir con dignidad"; y añaden que "apostar por la integración fortalece la cohesión social; mientras que excluir o señalar debilita la convivencia".

"La Doctrina Social de la Iglesia reconoce tanto el derecho a no emigrar como el derecho a emigrar y a ser acogido. También es consciente del derecho y obligación de los estados a regular los flujos migratorios, pero siempre respetando la dignidad humana y los derechos de todas las personas, favoreciendo además la integración de quienes vienen de lejos", añaden.

La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (Redes), la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española han trabajado para conseguir la regularización extraordinaria de las personas migrantes, desde la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Estas instituciones de la Iglesia de España han expresado públicamente su respaldo firme y unánime al proceso de regularización extraordinaria, que consideran "una demanda popular amplia y legítima demandada por amplios sectores de la sociedad por ser una medida de responsabilidad política, ética y social".

"Reafirmamos, por tanto, nuestro compromiso de acompañar a las personas migrantes, defender su dignidad y trabajar por una Málaga 'Muy Hospitalaria', como reza en su escudo, que continúe siendo tierra de encuentro y no de confrontación", añaden. "Queremos seguir estando al lado de quienes más lo necesitan, firmemente convencidos de que una sociedad es más fuerte y justa cuando no deja a nadie atrás", concluyen.