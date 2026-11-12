La Diputación abre el plazo para que los municipios se acojan a un plan de apoyo económico dotado con 32 millones

Diputación de Málaga - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha aprobado inicialmente la cuarta fase del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM), dotada con 32 millones de euros, que se distribuirán entre los 103 municipios de la provincia y las entidades locales autónomas de Bobadilla Estación y Estación de Gaucín-El Colmenar.

El Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (Bopma) publica este jueves la resolución de aprobación de este nuevo plan y establece un plazo de cinco días hábiles desde mañana para que las entidades locales presenten su respuesta a la solicitud de adhesión.

Finalizado dicho periodo, y en caso de que la totalidad de los interesados manifiesten dicha adhesión al Plan, se considerará definitivamente aprobado, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Estos fondos irán destinados preferentemente para la financiación de gastos de naturaleza corriente, derivados de adquisición de bienes, así como obras o servicios de titularidad de los entes beneficiarios.

Por un lado, se realizará un reparto de 17 millones de euros con fondos de la Diputación, que se distribuirán entre los 103 municipios y las dos entidades locales autónomas de la provincia.

Las cantidades se repartirán proporcionalmente por tramos entre los municipios según su número de habitantes. Así, las 17 localidades que cuentan con hasta 500 habitantes recibirán 100.000 euros; las 13 que se sitúan entre 501 y 1.000 habitantes, 120.000 euros; las 18 que van de 1.001 a 2.000 habitantes, 130.000 euros.

Asimismo, esas cantidades se van incrementando progresivamente hasta llegar a la cuantía máxima, de 400.000 euros, para las dos localidades con más de 100.000 habitantes (Málaga y Marbella).

Y, por otra parte, se distribuirán otros 15 millones de euros, procedentes de remanentes del Patronato de Recaudación Provincial, entre todos los municipios, salvo Alhaurín el Grande, Benalmádena, Fuengirola, Málaga y las dos entidades locales autónomas de la provincia, ya que no forman parte de este organismo.

Por último, han señalado que se ha hecho un reparto a los consistorios de forma proporcional al coste real asumido por cada uno de ellos en la última liquidación definitiva practicada por el Patronato, la del ejercicio 2023.