La Diputación apoya la puesta en escena del musical 'Aladino', protagonizado por más de 150 escolares en Riogordo

Presentación del musical apoyado por la Diputación 'Aladino'. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga apoya en Riogordo (Málaga) la puesta en escena del musical 'Aladino', un espectáculo protagonizado por más de 150 escolares del CEIP Nuestra Señora de Gracia que se celebrará el próximo 18 de julio en el recinto de El Paso.

Esta iniciativa combina cultura, educación, participación y solidaridad, ya que parte de la recaudación se destinará a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI).

La diputada provincial Sagrario Molina ha subrayado que desde la Diputación seguirán "apoyando iniciativas que fomenten la cultura, la educación y la participación en nuestros municipios, porque invertir en nuestros jóvenes es invertir en el futuro de nuestra provincia".

Molina ha destacado que el musical "vuelve a demostrar el talento, la creatividad y el compromiso de toda la comunidad educativa del CEIP Nuestra Señora de Gracia" y ha señalado que, "como riogordeña, es un orgullo comprobar cómo Riogordo sigue apostando por la educación, la cultura y el trabajo en equipo".

La diputada ha felicitado a todas las personas que han hecho posible este proyecto y ha puesto el acento en "los niños y las niñas de Riogordo, que con su entusiasmo nos recuerdan que la educación también se construye desde el arte, la imaginación y la convivencia".

Asimismo, Molina ha resaltado el carácter solidario del musical asegurando que "demuestra que la cultura también puede servir para tender la mano a quienes más lo necesitan". También ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Riogordo, del centro educativo, de AVOI y de todas las entidades y personas implicadas.

El alcalde de Riogordo, Antonio Alés, ha anunciado que este año regresa el espectáculo "con más ilusión que nunca" y ha destacado que se trata del musical 'Aladino', que cuenta con más de 150 actores, todos ellos niños y niñas del colegio Nuestra Señora de Gracia. Asimismo, ha animado a todos a "vivir la magia subidos en la alfombra voladora por el mundo de Las mil y una noches".

La representación tendrá lugar en el recinto de El Paso, con capacidad para varios miles de espectadores. El montaje contará con un despliegue de iluminación y sonido, escenografía y numerosos efectos especiales, con el objetivo de ofrecer una experiencia visual atractiva para toda la familia.

Alés ha explicado que "las canciones son las originales y las coreografías sorprenderán al público", y ha señalado que la obra está basada en la película de Disney, aunque incorpora adaptaciones propias para su traslado al escenario, especialmente en personajes como el tigre, el mono o el loro.