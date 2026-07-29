La Diputación culmina una misión comercial en Japón que abre oportunidades de negocio a empresas de Sabor a Málaga

La Diputación culmina una misión comercial en Japón que abre nuevas oportunidades de negocio a empresas de Sabor a Málaga - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha culminado esta semana una misión comercial en Japón con el objetivo de favorecer la internacionalización de las empresas agroalimentarias de la provincia y facilitar su acceso a uno de los mercados más exigentes y con mayor potencial para los productos gourmet europeos.

La iniciativa, desarrollada a través de la marca promocional Sabor a Málaga en colaboración con la Cámara de Comercio de Málaga y con el apoyo en destino de la Cámara de Comercio de España en Japón, ha permitido a ocho empresas adheridas a este sello provincial acometer una intensa agenda de trabajo en Tokio.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha señalado que la internacionalización constituye "una de las principales líneas estratégicas de Sabor a Málaga para generar nuevas oportunidades de crecimiento a nuestras empresas, diversificar mercados y reforzar el prestigio internacional de los productos malagueños".

Ha subrayado que "la calidad de nuestra despensa está plenamente consolidada. Ahora debemos seguir acompañando a nuestras empresas para que puedan competir con éxito en mercados internacionales tan relevantes como el japonés, donde la excelencia, la confianza y la diferenciación son elementos fundamentales para establecer relaciones comerciales estables".

La delegación ha estado integrada por ocho empresas de Sabor a Málaga representativas de distintos sectores del tejido agroalimentario provincial: Trafrut Cano, Bodega Carpe Diem, Bodega Kieninger, Agammasur, Aceites Málaga, Aceitunas y Encurtidos Bravo, Almendrera del Sur y Chivo de Canillas, que han participado en un programa diseñado específicamente para facilitar su implantación comercial en Japón.

PREPARACIÓN Y PROSPECCIÓN

A diferencia de una acción promocional convencional, esta misión comercial se concibió como un itinerario completo de preparación y prospección del mercado japonés.

Antes incluso del desplazamiento a Tokio, las empresas recibieron formación especializada sobre la cultura empresarial japonesa, los procesos de decisión de los compradores, la adaptación del producto, la negociación comercial y los aspectos que condicionan el acceso al mercado.

Tras la llegada a Japón, el programa comenzó con una jornada intensiva de preparación en la Embajada de España en Tokio, donde las empresas profundizaron en cuestiones como la comunicación empresarial, el protocolo de negocios, la elaboración del discurso comercial y la importancia que el consumidor japonés concede al envase, la presentación del producto y la experiencia de compra.

Además, realizaron una visita técnica centrada en el 'packaging' para conocer de primera mano cómo influye el diseño del envase en la percepción de calidad y en la decisión de compra del consumidor japonés.

Salado ha incidido en "la singularidad del mercado japonés", que exige una elevada adaptación en aspectos como el formato, la presentación, la información al consumidor, la confianza, la trazabilidad y la construcción de relaciones comerciales a medio y largo plazo.

Por este motivo, han precisado, la Diputación y la Cámara de Comercio de Málaga han hecho especial hincapié en combinar la promoción institucional, la preparación comercial y la prospección directa para aumentar las posibilidades de éxito de las empresas participantes.

'SHOWROOM' PROFESIONAL

Uno de los momentos centrales de la misión consistió en la celebración de un 'showroom' profesional Sabor a Málaga en la Embajada de España en Japón, un espacio concebido para favorecer el encuentro directo entre las empresas malagueñas e importadores, distribuidores, compradores y otros profesionales del sector agroalimentario japonés.

Durante toda la jornada, las empresas presentaron sus productos, realizaron degustaciones profesionales y mantuvieron reuniones individualizadas orientadas a generar contactos comerciales, obtener información sobre el posicionamiento de sus productos y conocer las posibilidades reales de implantación en el mercado japonés.

El programa incluyó además un encuentro institucional con representantes de la Embajada de España y de diversas entidades vinculadas al comercio exterior.

MERCADO INTERNO

La misión comercial concluyó con un 'retail tour' o recorrido profesional por algunos de los principales canales de distribución de Tokio.

Las empresas visitaron supermercados internacionales, establecimientos especializados en productos importados, grandes superficies orientadas al consumidor japonés y espacios gourmet de alta gama para conocer de primera mano cómo se comercializan los productos agroalimentarios en función del perfil del consumidor, el canal de venta y el posicionamiento de cada marca.

Esta actividad permitió analizar aspectos como los formatos, la competencia, los precios, la presencia de productos españoles y las oportunidades existentes para los alimentos malagueños en cada segmento del mercado.

Por último, han valorado que, con esta actuación, la Diputación de Málaga "continúa reforzando el posicionamiento internacional de Sabor a Málaga, como sello agroalimentario con productos de alta calidad. El mercado nipón ha sido el segundo enclave de esta estrategia celebrado este año, tras la misión acometida el pasado mes de marzo en Polonia en la que participaron diez empresas malagueñas". Con ellas se da continuidad a los proyectos desarrollados junto a la Cámara de Comercio en los últimos años.