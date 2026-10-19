Diputación y Fundación Metrópoli sellan un acuerdo para impulsar proyectos en Valle del Guadalhorce y Málaga TechPark

Firma de colaboración entre Diputación de Málaga y Fundación Metrópoli. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga y la Fundación Metrópoli han firmado este lunes un protocolo de actuación para promover iniciativas en el Valle del Guadalhorce (Málaga) y al entorno de Málaga TechPark. El acuerdo contempla nuevos equipamientos, espacios recreativos y deportivos y mejoras en los servicios de proximidad de los municipios de la comarca.

El objetivo del protocolo firmado por ambas partes es promover iniciativas que combinen la conservación del patrimonio natural, la mejora de las infraestructuras y la generación de actividad económica, según ha informado la Diputación a través de un comunicado.

La cooperación incluirá el intercambio de conocimientos, actividades formativas y el fomento de la colaboración entre administraciones, empresas e inversores.

Asimismo, la entidad provincial ha asegurado que ambos organismos "estudiarán oportunidades para desarrollar actividades logísticas, residenciales, de ocio y ambientales vinculadas al parque tecnológico".

Por su parte, La Fundación Metrópoli aportará su experiencia internacional en investigación, planificación territorial e innovación urbana para identificar y definir proyectos estratégicos.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado que esta colaboración "permitirá identificar nuevas oportunidades para los municipios, aprovechando sus recursos naturales y su potencial económico".

"Queremos que el crecimiento de Málaga llegue a todos los rincones de la provincia y se traduzca en mejores servicios, más inversiones y nuevas posibilidades de desarrollo para nuestros pueblos", ha señalado.

Salado ha agregado que en el Valle del Guadalhorce "se estudiarán actuaciones para recuperar corredores ecológicos y proteger los paisajes agrícolas y forestales". Asimismo, ha informado de que también se analizarán propuestas para ampliar los equipamientos públicos, crear zonas recreativas y deportivas y reforzar los servicios de proximidad.

Por otra parte, la colaboración abordará el entorno de Málaga TechPark para "favorecer" la implantación de actividades complementarias de carácter logístico, residencial, recreativo y ambiental, contribuyendo a atraer empresas, profesionales cualificados e inversiones.

El presidente de la Diputación ha subrayado que "Málaga TechPark es uno de los grandes motores económicos de la provincia y tenemos que aprovechar su capacidad de crecimiento para que los municipios cercanos también se beneficien de la llegada de empresas, talento y nuevas actividades", ha concluido.