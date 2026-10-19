La Diputación de Málaga aborda nuevas oportunidades de emprendimiento en la Jornada de Juventud y Tradición

Segunda edición de la Jornada de Juventud y Tradición - DIPTUACIÓN

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga ha acogido este lunes la segunda edición de la Jornada de Juventud y Tradición, una iniciativa organizada por la Delegación de Educación y Juventud que ha reunido a más de 400 estudiantes de Formación Profesional procedentes de distintos centros educativos de la provincia.

Bajo el lema 'Innovar. Mantener. Emprender', el encuentro ha mostrado a los jóvenes cómo los oficios tradicionales pueden convertirse en nuevas oportunidades profesionales y de emprendimiento combinando los conocimientos de siempre con la innovación y las nuevas tecnologías.

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla; el coordinador general del Instituto de la Juventud de Andalucía, Pedro Antonio Ramírez; y la coordinadora en Málaga de este instituto, Alba Ortiz, han puesto el foco en la necesidad de seguir apostando por las tradiciones y en su importancia de cara al futuro.

El diputado ha explicado que "el objetivo de estas jornadas es claro: buscar soluciones y alternativas para que el legado y el futuro se unan de la mano, porque sabemos sobradamente que el talento no está reñido con la juventud".

"Las nuevas generaciones también están perfectamente preparadas. Y lo están no sólo para mirar hacia el futuro, sino también muchos de ellos con un ojo en el pasado, en nuestras tradiciones, en trabajos u oficios que llevan toda la vida entre nosotros, o en actividades culturales que ya practicaban nuestros abuelos", ha añadido.

Al respecto, Santaolalla ha destacado la importancia de fomentar iniciativas e ideas de jóvenes y de empresas con las que mantener vivas las tradiciones

EXPERIENCIAS

La segunda edición de estas Jornadas de Juventud y Tradición ha contado con la participación de diferentes emprendedores y profesionales que han compartido con los estudiantes sus experiencias, las dificultades que han encontrado en sus respectivos sectores y las oportunidades que han sabido aprovechar para desarrollar sus iniciativas, darles formas y convertirlas en proyectos de éxito.

El primer bloque ha profundizado en tres proyectos que conectan los oficios y los conocimientos tradicionales con nuevas formas de comunicar y emprender. Bajo el título 'Pues voy y lo hago', han contado sus experiencias Daniel González, de La Granja de Dani; Andrés López, de A.V. Pescaderías; y Juan Diego Rodríguez, interiorista.

'Y de repente, ¡bum!' ha abordado los casos de éxito y el detonante para llegar a ellos. Diego Díaz Marín, de ROD Almayate; Manuel 'Keko' Parody, de Arete World; Irene Hernández, de Labienhecha; y Cristina, de la Tarta de Cris, han explicado algunos de sus casos, ahondando también en la importancia de resurgir en el fracaso.

Todos ellos han acercado a los asistentes diferentes ejemplos de emprendimiento en sectores que combinan la tradición con nuevas formas de trabajar, comercializar productos y llegar a los consumidores.

La programación también ha incluido la participación de Samuel García López, conocido como Bboy SamuelF, campeón de España júnior de 'breaking'; o el proyecto Electroverdiales. Asimismo, el empresario y conferenciante Sergio Ayala Climent ha sido el encargado de poner el cierre a la jornada con una intervención centrada en la motivación, la iniciativa personal y la importancia de dar el paso para convertir las ideas en proyectos reales.