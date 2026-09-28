Diputación de Málaga abre nueva convocatoria de Primera Oportunidad que suma casi 800 contratos a jóvenes en diez años

Presentación de la nueva convocatoria para el Programa Primera Oportunidad. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha abierto este lunes una nueva convocatoria del Programa Primera Oportunidad, con el que se facilita un primer contrato a jóvenes universitarios y titulados de Formación Profesional. La edición de este año estará dotada con 1,7 millones de euros, con el que se prevé que más de un centenar de jóvenes se vean beneficiados. En los diez años de funcionamiento del programa, ha propiciado casi 800 contrataciones en la provincia.

El Boletín Oficial de la Provincia de Málaga ha publicado este lunes la convocatoria y el martes 29 de septiembre se inicia el plazo de presentación de solicitudes, que permanecerá abierto hasta el 28 de diciembre.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha destacado durante la presentación de la convocatoria de este lunes, la premisa de un programa que arrancó en el año 2016 para que las empresas malagueñas "evitaran la fuga de talento" y, al mismo tiempo, para facilitar a los jóvenes un primer contrato profesional, pues "en las entrevistas de trabajo a muchos de ellos les pedían una experiencia laboral que no tenían".

En la presentación de la nueva convocatoria y del balance de estos diez años del programa han participado, además del presidente de la Diputación, la vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la CEM, Natalia Sánchez; el vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa de la UMA, Juan Carlos Rubio, y el director del centro asociado de la UNED en Málaga, Luis Grau.

El Programa Primera Oportunidad ha supuesto en estos diez años una inversión por parte de la Diputación de Málaga de 12.883.441 euros. De esta cifra, 9,4 millones se han destinado a la contratación de titulados universitarios y casi 3,5 millones, a titulados de Formación Profesional, incluidos en el plan desde 2019.

Hasta el año 2025 el programa ha facilitado un total de 775 contratos de personas jóvenes --575 universitarios y 200 de FP-- y, de todos estos jóvenes contratados, 424 han sido mujeres y 351, hombres.

"En este tiempo hemos ayudado a muchos profesionales que se han incorporado al mundo laboral en sus pueblos y ciudades, en una exitosa iniciativa que refuerza nuestra apuesta por la colaboración público-privada, que tantos buenos resultados nos está dando", ha explicado Salado.

Asimismo, el presidente ha subrayado la "alta la inserción laboral en las empresas", de modo que "la mitad de los contratados se mantiene en ellas una vez que finalizan las ayudas", que alcanzan el 85% del coste salarial y Seguridad Social --cuota patronal-- cuando la actividad económica tiene lugar en un municipio menor de 20.000 habitantes o del 70% si es en uno mayor de esa población.

"Esta tasa de inserción pone aún más en valor el Programa Primera Oportunidad por su contribución a la retención de talento en nuestra provincia y por la creación de empleo de calidad, que además se mantiene en el tiempo", ha apuntado Salado.

REQUISITOS PARA OPTAR AL PROGRAMA PRIMERA OPORTUNIDAD

La Diputación de Málaga ha aclarado que las ayudas se conceden por régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de presentación de las solicitudes y en todo caso hasta agotar presupuesto.

El programa 2026 financia dos líneas de subvenciones: una, para la contratación de titulados universitarios (dotada con 1,1 millones de euros); y otra, para titulados en Formación Profesional de Grado medio o superior, especialista, máster profesional o certificado del sistema de formación profesional, así como de quienes posean un titulo equivalente de enseñanzas artísticas y deportivas del sistema educativo (600.000 euros).

Los solicitantes, informa la institución provincial, deben desarrollar su actividad económica en un centro de trabajo ubicado en la provincia de Málaga y las personas a contratar deben estar en posesión de la titulación requerida y haber realizado sus estudios en nuestra provincia.

A la presentación de la nueva convocatoria del programa también han asistido representantes de las empresas que han participado en algunas de estas convocatorias, como Daniel Cañete (Novelingo S.L.), José Miguel Bascones (Navas y Bascones, S.L.), Miguel Torres (Atepo Ingenierias, S.L.) y Antonio Salvador Agüera (Mansel Electricidad y Montaje, S.L.). Del mismo modo, han contado su experiencia algunos de los jóvenes contratados en ediciones anteriores, como Alejandro Fernández, Lourdes Lucas, José Antonio Jiménez y Juan José Martos.