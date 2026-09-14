La Diputación de Málaga amplía el plazo de presentación de propuestas al Premio David Delfín al Talento Original. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha ampliado hasta el 24 de septiembre el plazo de presentación de propuestas para optar a la II edición del Premio Internacional de Moda David Delfín al Talento Original, organizado por la marca promocional Málaga de Moda y La Térmica.

Se trata de un concurso dirigido a diseñadores, creadores y artistas de cualquier nacionalidad en el que el ganador recibirá 10.000 euros y la colección premiada podrá exhibirse en alguno de los escaparates de una tienda conceptual, galería de arte o museo de la provincia. Además, el segundo premio tendrá garantizada su presencia como finalista en la próxima edición.

La Diputación ha puntualizado en un comunicado que la convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del martes 2 de septiembre, establece que los participantes deberán presentar una propuesta creativa acompañada de bocetos, fichas técnicas, imágenes de los 'looks', 'moodboard' y un prototipo que permita valorar la calidad de la colección.

De entre todas las candidaturas presentadas, se seleccionarán los finalistas, que presentarán sus colecciones en La Térmica los días 19 y 20 de noviembre ante un jurado formado por profesionales reconocidos del mundo de la moda.

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta de la Diputación por el impulso de la moda malagueña a través de Málaga de Moda 'Talento Original', que este año cumple diez años y reúne ya a más de 150 diseñadores y está presente en todas las ferias nacionales e internacionales del sector.