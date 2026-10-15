La Diputación de Málaga apoya una nueva edición de Arteatro en Pizarra del 19 al 25 de octubre

Presentación de Arteatro de Pizarra a la que ha asistido la diputada provincial María Dolores Vergara - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Pizarra celebrará del 19 al 25 de octubre una nueva edición de Arteatro. Las representaciones se realizarán en la Casa de la Cultura de la localidad, en las plazas de la Diversidad, de la Cultura, del Ayuntamiento, y en varios centros educativos de la localidad. La Diputación colabora y apoya este festival, organizado por el Ayuntamiento de Pizarra y el grupo de teatro local Trenéticos.

La diputada provincial María Dolores Vergara ha recordado la importancia de apoyar las actividades culturales que se llevan a cabo en la provincia, como este festival de carácter gratuito, que refleja la apuesta del consistorio por la cultura y el ocio.

El público asistente podrá disfrutar de una amplia muestra de expresiones artísticas en torno al teatro, entre ellas teatro de calle, improvisación e itinerante. Todas las obras son con entrada gratuita hasta completar aforo.

PROGRAMACIÓN

En cuanto a la programación, esta edición contará con 14 representaciones, siendo la primera de ellas el lunes 19 de octubre, a cargo de la compañía Canti Vaganti en el CEIP Fuensanta y el CEIP Guadalhorce.

La obra, 'Siempre en camino', cuenta la historia de un juglar que abandona su pueblo en el sur de Italia con la misión de recorrer el mundo tocando y cantando. Combina música en directo, teatro gestual, humor y anécdotas para todos los públicos. El martes 20 también tendrá dos pases en el CPR Mariana Pineda.

La Casa de la Cultura de Pizarra acogerá el miércoles 21 de octubre, a las 11,30 horas, la obra teatral 'Canaán' de Paco Pozo. La pieza cuenta el encuentro de dos personas que luchan por sobrevivir, por abandonar un país subdesarrollado sumido en la tiranía de un régimen autoritario que denigra los derechos humanos; y la otra lucha cada día para proteger su país de las continuas oleadas de inmigrantes ilegales que podrían desestabilizar la correcta armonía de una sociedad bien establecida.

Por otro lado, el taller de teatro del IES Fuente Luna de Pizarra representa el jueves 22, a las 17,30 horas, en la Casa de la Cultura la obra 'Malditos 16'. Los artistas convierten las artes escénicas en una herramienta pedagógica para abordar la salud mental, la prevención del suicidio y las crisis existenciales en la adolescencia.

Posteriormente, a las 21,00 horas, la Casa de la Cultura recibe a la compañía Microteatro Crack Producciones con 'El club de las mariposas' interpretada por el Grupo de Impro de Pizarra. El espectáculo gira en torno a la transformación personal, con un mensaje que invita a cambiar de piel y a vivir el teatro como un espacio de expresión y libertad.

El viernes 23 será el turno de la obra 'Glubs' a cargo de Nacho Vilar Producciones & Yllana, en la Plaza de la Cultura a las 19,00 horas. Un espectáculo de teatro de calle itinerante y cómico que cuenta la historia de cuatro marineros que sufren un aparatoso naufragio y aparecen desorientados tierra adentro con un único objetivo: encontrar un puerto donde embarcar. Durante el recorrido, pescan tiburones, luchan en batallas y viven situaciones absurdas.

A las 21,30 horas, la Casa de la Cultura albergará la obra 'Perdónalos Señor porque no saben lo que hacen' de Paco Pozo. Comedia que narra las peripecias del Diablo cuando llega a la Tierra con el objetivo de derrocar a Dios, a quien considera el "mayor influencer" de la historia. Aprovechando que la humanidad atraviesa momentos muy convulsos, el Demonio decide dar la cara públicamente para desprestigiar al Creador.

Asimismo, durante la jornada del sábado se representarán 3 obras. El primer espectáculo aterrizará en la Plaza del Ayuntamiento a las 12,00 horas. 'Los Cacos' de Cia. Campi. Es un espectáculo de teatro de calle e interacción urbana donde dos ladrones que se han fugado de la cárcel cargan con una misteriosa caja fuerte que intentan abrir a toda costa mientras recorren la ciudad.

A continuación, será el turno de 'El Casting' de la compañía Carla Pulpón y Cristina Alcázar en la Casa de la Cultura de Pizarra, a las 19,00 horas. Una comedia loca y divertida que muestra la vida de dos actrices con una larga carrera a sus espaldas que coinciden en un casting del que solo conocen la hora, el lugar y una lista absurda de objetos que deben llevar.

El Auditorio de la Diversidad será el escenario de la última representación del sábado 24. A las 22,30 horas, la compañía Lamine Thior estará a cargo de 'Más que palabras'. Un espectáculo donde la comedia se mezcla con la improvisación y el diálogo con el público. Cada función es distinta porque Lamine no se limita a contar chistes, sino que convierte el escenario en una conversación abierta, llena de sorpresas y humor inteligente.

Arteatro 2026 se despide el domingo 25 de octubre con dos representaciones. A las 12.00 horas, la compañía Acar Teatro lleva a la Plaza de la Cultura la obra de teatro de humor y clown 'El penalti más raro del mundo'. El broche final de la edición estará a cargo de Iván López con 'Taxidermia de una alondra' (ganadora del Premio Max 2026) en la Casa de la Cultura a las 19,00 horas. Una tragicomedia que reflexiona sobre la relación con el morbo, la violencia y el consumo de las tragedias ajenas.