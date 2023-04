La Diputación de Málaga aprueba instar al Gobierno de España a que financie las obras del tejado de la Catedral

MÁLAGA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación provincial de Málaga ha aprobado este martes una moción para reclamar al Gobierno central que "cumpla con su compromiso de financiación de las obras del tejado de la Catedral". Con la abstención de PSOE y Adelante Málaga, la moción prosperó tras un debate intenso que también tuvo lugar en otras asuntos como la mejora de las carreteras de Almogía o el desempleo juvenil, en las que hubo acusaciones cruzadas de electoralismo entre los grupos políticos.

Así, la referida moción del Partido Popular (PP) sobre el tejado de la Catedral alude en el argumentario a las declaraciones del ministro de Cultura al respecto, y el portavoz 'popular', Manuel López Mestanza, ha asegurado que era una "pena" que no se obtuviera el respaldo unánime de todos los partidos en el Día de los Monumentos y por lo que el templo significa como monumento, como bien patrimonial.

López Mestanza ha advertido que "ya vamos tarde" en relación a la financiación de las obras, y ha invitado a PSOE y Adelante Málaga a votar a favor de la moción "porque los malagueños no van a entender una negativa".

El diputado ha asegurado que recientemente se ha sabido que el ministerio no hará una aportación económica directa y que solo ha planteado a la Diócesis "que se acoja a unos fondos europeos, unas convocatorias de subvenciones. Total, una cosa bastante vaga porque no ha habido un compromiso decidido para ello". También ha destacado las aportaciones de 3,2 millones de la Diputación, 5,3 de la Junta de Andalucía y 4,5 del Ayuntamiento, cuando se necesitan 17,5 millones en total.

Los grupos de Adelante Málaga y el PSOE se abstuvieron en la votación, si bien el diputado socialista Francisco Javier Jerez, dijo que "lo que presenta el PP sobre la reforma del tejado de la Catedral es una gran falacia y una gran mentira, otra gran mentira que traen a este Pleno", y añadió que "es absolutamente falso que el Gobierno de España se haya negado a colaborar en la obra del tejado de la catedral de Málaga".

Jerez ha señalado que si bien el Ministerio no ofrece financiación directa, sí que ha realizado tres propuestas para conseguir más dinero para las obras, como son la posibilidad de obtener fondos europeos, que el Obispado se presente a convocatorias a nivel nacional para la recuperación del patrimonio arquitectónico y que, una vez que haya plan director para el templo, que se presente al Plan Nacional de Catedrales.

El diputado socialista ha dicho que "la Junta tiene que ponerse a trabajar" en relación al plan director, del que ha dicho, está propuesto desde 2016: "Saquen ya el plan director y podremos estar hablando de ayudas estatales de conservación y rehabilitación", a la vez que ha criticado que "el PP en la Junta de Andalucía no está ejecutando eficazmente los fondos europeos", ha dicho, para finalizar justificando su abstención en "no querer entrar en el juego de desprestigio que hace el Partido Popular en este salón de plenos".

En otro momento de la sesión plenaria se ha abordado, a petición del grupo socialista, la necesidad de mejorar las infraestructuras viarias en el municipio de Almogía. La propuesta que ha defendido la diputada Antonia Díaz ha tenido su contrarréplica en el diputado del equipo de gobierno, Francisco Javier Quero, quien la ha criticado como "puro acto electoralista", y a lo que Díaz le ha replicado diciendo que se trataba del mismo caso del tejado de la Catedral.

El PP se ha abstenido y Quero ha dicho que desde que tomó posesión de su cargo en septiembre no ha recibido al alcalde Almogía quejándose de los aspectos que este martes han presentado en moción los socialistas. "Es lamentable el uso que se está haciendo, y lo digo sinceramente, muy, muy partidista de una carretera en la que jugamos con la integridad de todos los vecinos, y lo traigas aquí a 40 días de las elecciones municipales. Me parece a mí que este no es el camino y creo que te equivocas" le ha dicho Quero a Díaz.

El diputado del equipo de gobierno ha defendido la labor del Servicio de Carreteras de Diputación exponiendo los detalles de cada una de las vías y señalando algunos aspectos a mejorar, tras lo cual ha justificado la abstención del PP porque "no vamos a estar en contra de nuestras carreteras, pero que sepas que no es la mejor manera de entrar a esta moción y debatirla en este día en plena campaña electoral".

La diputada Antonia Díaz ha invitado a Quero a conocer la realidad de las carreteras de Almogía, y ha criticado al PP que "ustedes se ponen nerviosos, ustedes no quieren que este tema venga aquí". "Todavía no estoy en campaña. La estoy solicitando hoy como la he solicitado en muchas otras ocasiones. Y ustedes sabrán lo que hacen con esa abstención. Pero espero no encontrarme ninguna sorpresa de aquí al 28 de mayo por parte del PP", ha concluido.

Otra moción aprobada que ha generado un intenso debate entre PP y PSOE ha sido la presentada por los 'populares' para instar desde la Diputación al Gobierno a que ponga en marcha un plan urgente de empleo juvenil. En este sentido, el PP exponía que en España se ronda el 30% de este tipo de paro, lo que situaría al país a la cabeza de Europa.

El portavoz 'popular', López Mestanza, ha asegurado que el desempleo juvenil "es un problema social y económico" y ha dicho que es consecuencia "de la deficiencia del sistema educativo y de la alta temporalidad en los jóvenes de España". Ha acusado al Gobierno de "ineficiencia" al respecto, y además del plan urgente de empleo juvenil, ha instado al Ejecutivo a mejorar las políticas activas de empleo incentivando la contratación de jóvenes.

Desde Adelante Málaga, que ha votado en contra, María Isabel González ha comparado la situación actual de desempleo con la de 2008, criticando que en aquel entonces "Rajoy empujó a los jóvenes al exilio económico o a refugiarse en los estudios", y ha defendido que la tasa de paro juvenil ha pasado del 57% durante el gobierno del PP al 29,6% en la actualidad.

Por el PSOE, que también ha votado en contra, la diputada María Victoria Cañamero ha calificado la moción 'popular' de "electoralista y alarmista" defendiendo la rebaja del paro juvenil del 57% a casi el 30%. Ha calificado como "cifras históricas" los 200.000 parados jóvenes registrados en marzo, señalando que es "la menor de un mes de marzo de toda la serie histórica".

Por otra parte, el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha hecho uso de la tribuna de la institución provincial para trasladar la petición de que se cree un Centro de Atención Integral a la Discapacidad en su municipio, que tendría carácter comarcal al dar servicio también a Torremolinos y Fuengirola. Se trataría de un centro donde desarrollaría su labor la Asociación de Benalmádena para la Atención a la Discapacidad (ABAD) que actualmente dispone de un espacio en una parcela municipal cuyas instalaciones se han quedado pequeñas.

Explicó que ABAD dispone de un equipo multidisciplinar que atiende a 60 usuarios de manera semanal y a 93 menores derivados del sistema de salud por sus pediatras para recibir terapia de atención temprana de forma gratuita hasta los seis años.

Tanto Navas como la diputada Irene Díaz explicaron que la moción del PSOE solicita que la Diputación financie parcial o totalmente las obras del futuro centro, instar a la Junta para que participe en la financiación y crear una mesa de trabajo entre las administraciones implicadas. La moción fue aprobada por unanimidad con la inclusión de dos enmiendas del PP para que el Ayuntamiento de Benalmádena y el Gobierno de España también se impliquen en la construcción.

También se ha aprobado por unanimidad una declaración institucional propuesta por el PP de apoyo a las personas con lupus, sus familias y asociaciones y una de Unidas Podemos para que Málaga sea una provincia "amiga de las mascotas".