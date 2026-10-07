La Diputación de Málaga celebra el 19 de octubre la Gala de la Tauromaquia del 150 aniversario de La Malagueta

Cartel de la Gala de la Tauromaquia - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga celebrará el lunes 19 de octubre una nueva edición de la Gala de la Tauromaquia 2026, en un año en el que se está conmemorando el 150 aniversario de la inauguración de la plaza de toros de La Malagueta.

La ceremonia, que tendrá lugar en el Teatro Cervantes de la capital, comenzará a las 20,00 horas, han señalado desde la Diputación en un comunicado.

El presidente de la institucional provincial, Francisco Salado, ha señalado que "la elección de un espacio cultural tan emblemático refuerza el carácter extraordinario de una edición en la que se reconocerá a los principales protagonistas de la temporada taurina malagueña, además de rendirse homenaje a algunas de las figuras que han contribuido a engrandecer la historia del toreo".

Asimismo, ha destacado que en esta ceremonia "participan numerosos colectivos y asociaciones que trabajan para promocionar, difundir y disfrutar con el mundo del toro".

Uno de los momentos centrales de la gala será la entrega, a título póstumo, del reconocimiento 'Diputación de Málaga a la trayectoria profesional y artística en el arte de torear' al maestro Antonio Ordóñez Araujo, una de las grandes figuras de la historia de la tauromaquia y nombre inseparable de Málaga y de Ronda.

El reconocimiento será recogido por su nieto, Francisco Rivera Ordóñez, representante de una familia en la que confluyen algunas de las grandes dinastías de la historia del toreo, como son las de Ordóñez, Rivera y Dominguín.

Entre los galardones de la temporada sobresale el Estoque de Plata 'Antonio Ordóñez', que concede la Diputación Provincial de Málaga al triunfador de la Feria Taurina de Málaga y que este año recaerá en el matador malagueño Saúl Jiménez Fortes.

El jurado ha reconocido especialmente la faena realizada por Fortes el viernes 21 de agosto al toro 'Borracho', de Victorino Martín, herrado con el número 53 y de 587 kilos de peso. El ejemplar fue premiado con la vuelta al ruedo y el diestro malagueño le cortó las dos orejas en una tarde en la que atravesó a hombros la Puerta Grande 'Manolo Segura' de La Malagueta por segunda vez en el abono.

La gala reconocerá igualmente a 'Borracho' con el Trofeo al Toro más Bravo de la Feria Taurina de Málaga, concedido por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga.

Los jóvenes valores también ocuparán un lugar destacado. Hugo Masiá, alumno de la Escuela de Tauromaquia de Valencia, recibirá el Trofeo al Triunfador del XIX Certamen Internacional de Escuelas Taurinas 'La Malagueta', que entrega la Escuela Taurina de la Diputación de Málaga. Masiá se proclamó vencedor después de cortar tres orejas en la final celebrada el 13 de agosto frente a reses de Aquilino Fraile.

Por su parte, Manuel Quintana será distinguido con el Premio al Mejor Novillero de la Feria Taurina de Málaga 2026, galardón promovido por la Asociación Juventud Taurina Malagueña por su labor en la final del Circuito de Novilladas de Andalucía que se celebraba este año en La Malagueta.

La Peña Taurina de Cártama hará entrega de varios de sus tradicionales reconocimientos. Javier Ambel, subalterno de la cuadrilla de Alejandro Talavante, recibirá el Trofeo 'Manolo Ortiz' a la mejor brega por su labor durante el festejo celebrado el miércoles 19 de agosto.

El picador Paco Félix, perteneciente a la cuadrilla de David de Miranda, será reconocido con la segunda edición del Trofeo al mejor puyazo 'Pepillo de Málaga', por su actuación ante el sexto toro de la corrida del sábado 22 de agosto, perteneciente a la ganadería de Torrealta.

Diego Ventura recogerá el Trofeo 'Francisco Mancebo' al mejor rejoneador de la Feria Taurina de Málaga por el conjunto de su actuación en la corrida de rejones celebrada el domingo 16 de agosto.

También Diego Urdiales será protagonista de la gala al recibir el Trofeo 'Paco Madrid' a la mejor estocada, concedido por la Peña Taurina de Cártama por la ejecución de la suerte suprema durante la corrida celebrada el jueves 20 de agosto ante toros de Núñez del Cuvillo.

La Asociación Cultural Taurina La Torería entregará el III Premio 'Alfonso Ordóñez' al mejor Torero de Plata de la Feria Taurina de Málaga a Curro Vivas. El subalterno ha sido distinguido por sus completas actuaciones en La Malagueta durante las tardes del 20 y 21 de agosto a las órdenes de Fortes.

La gala acogerá también la entrega del III Trofeo Málaga Taurina, concedido por el portal especializado malagataurina.es al triunfador de la temporada en las plazas de la provincia de Málaga, excluyendo La Malagueta. El galardón recaerá este año en David de Miranda por sus triunfos en la Feria de San Bernabé de Marbella y en la tradicional Corrida Goyesca de la Real Feria de Agosto de Antequera, dos actuaciones en las que el diestro onubense salió a hombros.

La relación de reconocimientos se completará con el Trofeo 'Embajador de La Malagueta', que otorga La Malagueta Tour-Toroshopping a Loren Pallatier.

La Gala de la Tauromaquia contará además con la participación especial de la cantante malagueña Diana Navarro como artista invitada; mientras que la conducción del acto correrá a cargo de los periodistas Noelia López y Enrique Romero, este último portavoz de los actos conmemorativos del 150 aniversario de La Malagueta.

También habrá actuaciones de flamenco contemporáneo por parte de alumnos del Conservatorio Superior de Danza en una gala que estará amenizada por la Orquesta Sinfónica Provincial de la Diputación.

La entrada al Teatro Cervantes será gratuita mediante invitación. Las localidades podrán retirarse en las taquillas de la plaza de toros de La Malagueta los días 9, 13, 14, 15 y 16 de octubre, en horario de 9 a 14 horas, hasta completar el aforo disponible.

La Gala de la Tauromaquia volverá así a reunir a profesionales, aficionados, entidades y colectivos del mundo del toro, en una edición que adquiere una dimensión especialmente simbólica al celebrarse en el año en el que La Malagueta alcanza sus 150 años de historia.