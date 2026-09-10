Diputación de Málaga concluye este mes la mejora de MA-4100, en Villanueva del Trabuco, con inversión de 440.000 euros

Mejoras en la carretera MA-4100 en Villanueva del Trabuco. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga terminará este mes las obras de mejora de la carretera MA-4100, entre la localidad malagueña de Villanueva del Trabuco y el límite provincial con Granada, en las que se realiza una inversión de 440.951,21 euros.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha visitado este jueves las obras junto al alcalde de Villanueva del Trabuco, Alejandro Pascual, y ha explicado que se enmarcan dentro de los proyectos que la Diputación realiza para solventar las deficiencias específicas que se van detectando en la red viaria provincial.

Atencia ha indicado que los trabajos, que ejecuta la empresa Acedo Hermanos, SL, se desarrollan entre los puntos kilométricos 2+110 y 3+850, y se centran especialmente en solucionar los problemas que ocasiona la acumulación de agua en la calzada cuando llueve. Para ello, se ha realizado un canal de recogida de aguas pluviales paralelo a la carretera de 1,50 x 1,50 metros entre los puntos kilométricos 2+990 y el 3+498.

Asimismo, se contempla la mejora del firme que se encuentra degradado entre los puntos 2+110 a 3+850. Se ha retirado el pavimento existente mediante fresado en una superficie de unos tres mil metros cuadrados y, actualmente, se está reponiendo con hormigón asfáltico en caliente en aquellos puntos donde las deficiencias son más importantes.

Además, ha explicado que de cara a garantizar una mejor vialidad de la mencionada carretera, se repondrá la señalización horizontal con pintura termoplástica en caliente en los bordes de la calzada y se acondicionará y completará la barrera de seguridad existente.

La diputada ha recordado que la institución provincial ya invirtió en el primer plan de refuerzo de firmes, en 2022, un total de 208.215 euros en el asfaltado de seis kilómetros de esa carretera.