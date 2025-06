Diputación de Málaga convoca la IV edición del Premio Internacional de Ensayo María Zambrano dotado con 10.000 euros

El plazo para la presentación de las candidaturas se abre el 3 de junio y estará vigente hasta el 2 de julio, inclusive MÁLAGA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha publicado este lunes en el BOP la nueva convocatoria del Premio Internacional de Ensayo María Zambrano con la finalidad de alentar la investigación sobre la obra filosófica de la pensadora malagueña, en particular, y el estudio de la relación entre la filosofía y la literatura, en general. Se trata de la cuarta edición de este certamen que promueve el Centro Generación del 27 y cuyo premio tiene una dotación económica de 10.000 euros, distribuidos en 6.000 euros para la obra seleccionada en primer lugar y 4.000 euros para el segundo premiado.

En este sentido, el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha destacado la apuesta de la institución provincial por profundizar y ampliar los horizontes culturales de la provincia con premios y certámenes como este de ensayo y con otros que fomentan la creación poética, como los dos prestigiosos premios de poesía que también convoca el Centro Generación del 27 de la Diputación, el Premio Emilio Prados para autores menores de 35 años y el Premio Internacional Generación del 27, cuyas convocatoria se publicarán próximamente.

Podrán participar todas las personas que lo deseen, con una o más obras originales e inéditas en castellano, que no hayan sido premiadas anteriormente en otros concursos. Los originales podrán contener capítulos que sean reelaboración de trabajos breves ya publicados, siempre que estos no superen un quince por cierto del ensayo presentado. En este caso, si alguno de los trabajos citados es del propio autor del ensayo presentado al premio, no se podrá citar el nombre de dicho autor y solo reflejará el título del trabajo. Las obras podrán presentarse hasta el 2 de julio, inclusive.

Las candidaturas deberán pertenecer al género de ensayo y versar sobre la obra de María Zambrano o sobre cualquier tema acerca de la relación entre la filosofía y la literatura, con una extensión entre 60 y 120 páginas, se presentarán en soporte digital (pendrive, CD) y en formato pdf. Una vez publicada la convocatoria, las obras originales deberán presentarse en el Registro General de la Diputación de Málaga (calle Pacífico, 54, Edificio A - Módulo A, Planta baja, 29004 Málaga). También se podrá realizar el envío a través de las oficinas de Correos.

La obra premiada, además de la aportación económica de 6.000 euros, se editará en el Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga (Cedma).

En las tres anteriores convocatorias se alzaron con el primer premio: Herminia Luque Ortiz, por su obra 'El silbido de la seducción. Lo ofídico en María Zambrano'(2024); 'Panorámicas íntimas', de Beatriz Santiago y Vicente Ordóñez, en 2023, y 'L'Altro Viaggio de Dante'. Un análisis filosófico del viaje a través de La Divina Comedia, de María Rodríguez Lorca, en 2022.

Las bases del IV Premio Internacional de Ensayo María Zambrano se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia del 30 de abril de 2024, y la convocatoria se ha publicado en BOP 103 de 2 de junio de 2025. Para más información: rntamallo@malaga.es y teléfono 952133595.