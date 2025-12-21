La Diputación de Málaga despide el año 2025 con una programación cultural protagonizada por las 'zambombás'

Cartel de la zambombá flamenca de Rocío López 'Boterita'. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha programado diversas actividades culturales para despedir el año 2025, tanto en la capital como en los municipios de la provincia, que estará protagonizadas por 'zambombás', actividades navideñas y exposiciones.

Así, este lunes, 22 de diciembre, a las 11,00 horas, la Biblioteca Cánovas del Castillo --ubicada en la calle Ollerías, 34-- ofrecerá el espectáculo navideño de narración oral 'El Belén encuentado', con Diego Magdaleno y la música en vivo de Elena Jiménez Parra. Para participar en las actividades y talleres de la Biblioteca Cánovas es necesario realizar inscripción previa ('www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades').

Por otro lado, el bailaor malagueño José Lucena encenderá la Navidad en Almáchar con su espectáculo navideño el viernes 26 de diciembre, a las 19,00 horas, en la Casa de la Cultura. Componen la ficha artística del espectáculo la coral flamenca acompañada de guitarra, percusión, flauta, violín y dos bailaores principales del Ballet Flamenco José Lucena.

La localidad malagueña de Cartajima se llenará de villancicos y espíritu navideño el 27 de diciembre, a las 16,00 horas, gracias a la zambombá 'Que siempre sea Navidad', con los artistas Macarena Albarracín y José Ortiz. Se trata de un espectáculo dirigido musicalmente por Paco Leal con guitarra española, violín y percusión, que ofrecerá un repertorio de los "mejores y más populares" villancicos para que el público pueda interactuar, según explican desde la Diputación en una nota.

Rocío López 'Boterita' llegará también el sábado, 27 de diciembre, a las 18,00 horas, a la localidad de Genalguacil para celebrar las fiestas navideñas con su original zambombá 'Fiestas Navideñas', un espectáculo "fresco, divertido y original" formado por un repertorio de villancicos tradicionales y composiciones propias, que busca "conectar con el público a través del flamenco, el folclore y sus historias".

La compañía malagueña La Carpa Teatro lleva a Algarrobo su espectáculo 'A Mares', un pasacalles que desfilará por el municipio de Algarrobo el día 29 de diciembre, con salida desde el parque de La Escalerilla a partir de las 17,00 horas. Los actores crearán una experiencia "visual y emocional" que "transportará a los espectadores a las profundidades del océano, llenando las calles de vida marina, colores vibrantes y una atmósfera mágica".

Estos espectáculos, que se desarrollan en la provincia, forman parte del programa 'Culturama de Gira', convenio de colaboración entre la Diputación de Málaga y Unicaja Banco para el desarrollo de actividades culturales.

EXPOSICIONES

Por otro lado, el Centro Cultural MVA celebra el cuarto de siglo de la Compañía de Danza Fernando Hurtado con la exposición '25 años en movimiento. Descubrir más que inventar', que se podrá visitar hasta el 16 de enero.

La muestra, que recorre los múltiples espectáculos nacionales e internacionales puestos en marcha por la formación del coreógrafo malagueño, llega acompañada de varias actividades.

Por otra parte, la artista Belén Millán reflexiona sobre la toxicidad plástica en 'INperceptibles', en el Centro Cultural MVA. Se podrá visitar hasta el 23 de enero.

Millán invita a adentrarse en "un universo donde lo visible y lo invisible se entrelazan para revelar cómo los microplásticos y nanoplásticos, esas partículas diminutas tóxicas infiltradas en la respiración misma del planeta, están transformando seres y paisajes".

La entrada a las exposiciones del Centro Cultural MVA es libre y el horario de visita es de lunes a viernes de 10,00 a 21,00 horas. Los días festivos está cerrado.

Por su parte, el Museo de Arte de la Diputación (MAD) de Antequera acoge hasta el 26 de enero la muestra 'Gratia Plena', una colección de 24 pinturas, dibujos y esculturas de la artista granadina afincada en Málaga Conchi Quesada. Está abierta al público en el MAD con entrada gratuita en horario de 10,00 a 20,30 horas de lunes a sábado.

Finalmente, el espacio expositivo de la Diputación ubicado en el número 54 de la calle Pacífico acoge la muestra de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (Aplama) 'Presencias 60. Málaga en el corazón del arte', que se podrá visitar hasta el 27 de febrero de 2026.

Compuesta por 56 obras que van de la figuración a la abstracción, desde la instalación a la pintura, pasando por la fotografía o la escultura; es "el reflejo más fiel de una Málaga artística y multicultural, que ha hecho del arte una de sus señas de identidad", según reivindican desde la Diputación. La entrada es libre y el horario de visitas es de lunes a viernes de 10,00 a 21,00 horas. Los días festivos estará cerrado.