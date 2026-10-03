Diputación de Málaga destaca "el servicio público, entrega, valentía y compromiso" de Protección Civil con la seguridad

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en el acto que anualmente celebra la Diputación para reconocer la labor de las agrupaciones locales de Protección Civil. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha puesto en valor este sábado el servicio público, la entrega, la valentía y el compromiso de Protección Civil con la seguridad de la ciudadanía en la provincia de Málaga.

Salado ha intervenido en el acto que anualmente celebra la Diputación para reconocer la labor de las agrupaciones locales de Protección Civil, así como de entidades y personas que han destacado por su contribución en materia de prevención, seguridad, salvamento y emergencias, y que ha contado también con la participación de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, y del subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

Salado ha incidido en la importancia del trabajo conjunto entre instituciones, cuerpos, servicios y entidades para actuar de la manera más rápida y eficiente ante cualquier tipo de emergencia. En este sentido, ha señalado que la información, la planificación y la prevención son fundamentales para hacer frente a accidentes, situaciones críticas y fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes e intensos.

"Hoy aplaudimos públicamente la labor que desarrollan muchas personas que, de manera desinteresada, intervienen en situaciones de emergencia, ayudando a quienes se encuentran en peligro y contribuyendo a salvar vidas o a paliar los efectos de accidentes o catástrofes", ha destacado el presidente.

Según ha explicado, este acto permite agradecer el trabajo de las personas y entidades distinguidas y, al mismo tiempo, trasladar a la sociedad los valores que representan.

En esta edición, la Diputación de Málaga ha entregado un total de 13 menciones a agrupaciones locales de Protección Civil de la provincia por sus años de colaboración ininterrumpida.

Así, han sido reconocidas las agrupaciones de Carratraca y Sierra de Yeguas, por sus diez años; Humilladero y Monda, por sus 20 años; Villanueva del Rosario, por sus 25 años; Alhaurín el Grande, Álora, Coín, Fuengirola, Nerja, Rincón de la Victoria y Teba, por sus 30 años; y Vélez-Málaga, por sus 40 años.

Igualmente, se han entregado menciones extraordinarias al pueblo de Ceuta y a la Agrupación de Protección Civil de la ciudad autónoma, como muestra "de cercanía, apoyo y afecto de la provincia de Málaga".

También han recibido una mención especial la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Salado ha señalado que "nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son un verdadero motivo de orgullo para todos los españoles y, por supuesto, para los malagueños", y ha agradecido la labor que realizan "en todos los ámbitos, por tierra, mar y aire".

Además, se han reconocido dos actuaciones destacadas, la de voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Marbella el 4 de febrero de 2026 y la intervención de varios socorristas que salvaron a una mujer en un chiringuito de Torremolinos el 16 de mayo de 2026.

El acto ha incluido también una mención in memoriam al capitán de la Guardia Civil Jerónimo Jiménez, fallecido en acto de servicio en Huelva el 8 de mayo de 2026, en una operación contra el narcotráfico.

El presidente de la Diputación ha agradecido también el trabajo que se desarrolla desde el Servicio de Protección Civil de la institución provincial, dedicado a la coordinación, formación y equipamiento de las 58 agrupaciones de Protección Civil con que cuenta la provincia, que congregan a 1.500 voluntarios activos.

Salado ha enmarcado este reconocimiento en la línea de trabajo que desarrolla la Diputación junto al resto de instituciones. "Desde la Diputación de Málaga revalidamos nuestro compromiso de reforzar la prevención y la seguridad, reafirmando nuestra colaboración y cooperación con todas las instituciones, los cuerpos y los organismos que trabajamos coordinados desde la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía", ha señalado.

Para concluir, ha reiterado su felicitación a todas las personas, agrupaciones y entidades reconocidas en esta edición y ha agradecido el trabajo que realizan al servicio de los municipios y de la ciudadanía.