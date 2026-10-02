Diputación de Málaga destina 1,3 millones de euros a obras de mejora en seguridad vial del camino de la Charca en Coín

Presentación del proyecto de mejora vial en el camino de la Charca en Coín, Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha destinado 1,3 millones de euros a la obra de mejora del camino de la Charca, en Coín (Málaga), una actuación incluida en el 'Plan Vía-ble' del ente provincial con el que se pretende reforzar la seguridad vial y mejorar las comunicaciones entre el núcleo urbano, el polígono industrial Nuestra Señora de Lourdes, varias industrias del municipio y las conexiones con Alozaina, Casapalma y la carretera A-355, entre los municipios malagueños del Valle del Guadalhorce y Marbella.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado a los medios de comunicación que la obra contempla una actuación de una longitud de 1,7 kilómetros. Asimismo, el proyecto contempla la reconstrucción de la plataforma en los tramos donde se encuentra dañada, la construcción de muros de escollera en las zonas en las que se ha desestabilizado el terraplén del camino y la rehabilitación del firme.

Asimismo, se llevarán a cabo obras de drenaje para mejorar la evacuación de aguas, se completará la señalización horizontal del total de la vía y se instalarán barreras de seguridad, con el objetivo de "incrementar las condiciones de circulación en un camino muy utilizado por vecinos, trabajadores y empresas del entorno", ha asegurado.

Salado ha subrayado la importancia de esta vía, que "sirve de eje de conexión entre el núcleo urbano de Coín, el polígono industrial Nuestra Señora de Lourdes y varias industrias del municipio con los núcleos de Alozaina y Casapalma y con la carretera A-355".

El presidente del ente provincial ha explicado que la Diputación se ha encargado de la redacción del proyecto y que el Ayuntamiento de Coín "ya puede proceder a la contratación de las obras, que tendrán un plazo de ejecución de unos ocho meses desde su inicio".

"Esta es la mejor demostración del compromiso de la Diputación por mejorar la movilidad en el interior de la provincia", ha aseverado Salado.

Por su parte, el alcalde, Francisco Santos, ha destacado que "este es mucho más que un camino rural, es una conexión fundamental entre las explotaciones agroganaderas de Coín con el núcleo urbano, zona empresarial y pueblos vecinos, por lo que la mejora es esencial".

Además, ha recordado que, debido al mal estado del firme, durante estos años se han realizado algunas actuaciones de acondicionamiento provisional hasta lograr contar con este proyecto, "que supondrá un arreglo definitivo y duradero".

La intervención forma parte de los cinco nuevos proyectos del 'Plan Vía-ble' de la Diputación de Málaga, que suman 5,2 millones de euros y que se desarrollarán en Alhaurín el Grande, Coín, Igualeja, Teba y Vélez-Málaga. Actuaciones orientadas a adecuar caminos municipales y mejorar la conexión viaria entre pueblos, núcleos diseminados y vías rápidas.

"La mejora de la movilidad en la provincia es uno de los ejes de actuación de este equipo de gobierno. Y lo llevamos demostrando año tras año con la modernización de la red viaria de nuestra competencia, integrada por casi 900 kilómetros de 118 carreteras", ha concluido Salado.