Diputación de Málaga destina 5,2 millones para mejorar la movilidad interior en cinco municipios dentro del Plan Vía-ble

Presentación de la nueva inversión en el Plan Via-ble de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha aprobado destinar 5,2 millones de euros a cinco nuevos proyectos para mejorar la movilidad y conexión viaria entre localidades del interior de la provincia mediante la adecuación de carreteras en Alhaurín el Grande, Coín, Igualeja, Teba y Vélez-Málaga. Las subvenciones se enmarcan dentro del Plan Vía-ble.

El presidente de la institución provincial, Francisco Salado, ha recordado este viernes en rueda de prensa que el pleno celebrado el pasado miércoles ha aprobado la concesión de estas subvenciones a los ayuntamientos de estos cinco municipios malagueños para que puedan iniciar la licitación de las obras.

Los cinco proyectos suman 5.273.363,73 euros y se distribuyen entre los caminos de Alhaurín el Grande y Villa del Guadalhorce, la Charca en Coín, El Toril en Igualeja, el trazado entre Teba y Cañete la Real y el camino de acceso a la pedanía de Los Íberos, en Vélez-Málaga.

Salado ha destacado que estas actuaciones "facilitan los desplazamientos diarios de los habitantes de los municipios del interior y contribuyen a mejorar su calidad de vida y a combatir la despoblación". En este sentido, ha señalado que "unas mejores comunicaciones permiten a los vecinos acceder con mayor facilidad a centros sanitarios, comercios y actividades de ocio".

Entre los proyectos a los que se destinará la inversión, el ente provincial ha señalado que en Alhaurín el Grande se invertirán 1.418.102,02 euros en un tramo de unos tres kilómetros del camino entre el municipio y Villa del Guadalhorce. La actuación contempla ampliar la calzada con dos carriles de tres metros, mejorar el drenaje y la señalización y reponer las conducciones de agua y riego. El camino facilita además el acceso al Hospital del Guadalhorce y al polígono industrial de Alhaurín el Grande.

En Coín se destinarán 1.317.255,30 euros a la reparación de la plataforma y el firme del camino de la Charca, de 1,7 kilómetros. Los trabajos incluirán la reconstrucción de los tramos dañados, la construcción de muros de escollera, la rehabilitación del firme, mejoras de drenaje y la instalación de señalización y barreras de seguridad.

En Igualeja, el proyecto contará con 1.114.981,04 euros para crear una nueva intersección en el camino de El Toril, que permitirá mejorar la incorporación a la carretera Ronda-San Pedro (A-397). Según la Diputación, la actuación permitirá reducir el tiempo y la distancia de los desplazamientos entre Igualeja y la Costa del Sol y facilitará el transporte de castañas durante la campaña de recogida.

El camino entre Teba y Cañete la Real recibirá 694.184,68 euros para actuar sobre 5,2 kilómetros de trazado, con trabajos de reparación del firme, construcción de cunetas y estabilización de taludes, además de nueva señalización horizontal. La actuación pretende mejorar la comunicación entre ambos municipios y con Campillos y la carretera A-357.

Por último, la Diputación invertirá 728.840,69 euros en el camino de acceso a la pedanía de Los Íberos, en Vélez-Málaga, donde se actuará sobre 2,7 kilómetros. Las obras incluirán la reparación de deformaciones de la calzada, construcción de cunetas revestidas, mejora del drenaje, señalización horizontal y colocación de barreras metálicas de seguridad.

La Diputación de Málaga ha recordado que, con estas nuevas actuaciones, ha destinado en los últimos cuatro años algo más de 16 millones de euros a 19 proyectos del Plan Vía-ble.