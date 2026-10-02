La Diputación de Málaga entrega a Arriate un inventario de caminos públicos municipales

Imagen de la diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, junto al alcalde de Arriate (Málaga), Francisco Javier Anet. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha hecho entrega al alcalde de Arriate (Málaga), Francisco Javier Anet, un inventario de caminos públicos municipales de la localidad. Según ha explicado, se trata de un servicio que presta la institución provincial que proporciona al consistorio "toda la información técnica de los mismos para que procedan a incluirlos en su inventario de bienes y a la inmatriculación de dichos bienes en el registro de la propiedad".

En una nota, Atencia ha informado que "no es habitual que los Ayuntamientos procedan a la inmatriculación de sus caminos, lo que está provocando diferentes disfuncionalidades en el sistema que pueden derivar en la pérdida formal de estos caminos por parte de los consistorios".

Por ello, gracias al 'Programa de asistencia técnica para la aprobación del inventario de caminos municipales', entre las acciones realizadas por la delegación de Fomento e Infraestructuras, se incluye la investigación de fuentes documentales y cartográficas, históricas y actuales de cada uno de los caminos que transcurren por el término municipal, con el objetivo de determinar sus características, uso público y carácter inmemorial; la obtención de información de fuentes orales; la digitalización del trazado de los caminos mediantes técnicas GPS y trabajos de campo necesarios para determinar con exactitud el estado actual de cada uno de los caminos que se incluirán en el inventario.

De este modo, el alcalde de Arriate ha recibido un pendrive con la memoria descriptiva del inventario, fichas de cada uno de los caminos públicos y representación cartográfica con un mapa a escala 1:5.000 o 1:10.000 del trazado del camino, una fotografía aérea del mismo.

Asimismo, la institución provincial ha señalado que incluye la redacción de la información técnica: Certificación de georreferencia, informe de Validación Gráfica Alternativa y generación archivo GML y elementos vectoriales en formato shp, gml y kml con su información alfanumérica correspondiente.

La diputada ha informado que actualmente se está realizando asesoramiento técnico y jurídico en esta materia a los Ayuntamientos de Alfarnatejo, Ardales y Villanueva del Rosario, lo que elevaría a diez el número de trabajos en materia de caminos públicos durante 2026.