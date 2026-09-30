Diputación de Málaga estrena este jueves una muestra inédita de Eugenio Recuenco con elementos artísticos y sensoriales

Eugenio Recuenco. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Térmica de Málaga inaugura este jueves 'Fulgor y Delirio: Cartografía de lo humano', un proyecto inédito del fotógrafo madrileño Eugenio Recuenco producido por el espacio de la Diputación de Málaga que podrá visitarse hasta el 31 de enero de 2027.

La exposición, que ocupa las dos salas del centro, reúne fotografía, vídeo, escultura y elementos sensoriales para abordar cuestiones relacionadas con el cuerpo, el deseo, las emociones y las relaciones humanas. La propuesta se completa con un programa de actividades paralelas centrado, entre otros aspectos, en la salud mental y en algunos de los temas planteados en la muestra.

El vicepresidente de Cultura y Educación de la Diputación, Manuel López Mestanza, ha destacado en la inauguración de la exposición, que "Eugenio Recuenco es uno de los fotógrafos españoles más influyentes de la fotografía contemporánea y uno de los grandes creadores de imaginarios visuales de nuestro tiempo".

La presentación ha contado también con la participación del propio Eugenio Recuenco, el comisario de la muestra, Juan Carlos Moya Zafra; la responsable de postproducción del estudio del artista, Paz Otero; y el psicólogo clínico del Hospital Universitario Virgen de la Victoria Andrés Caballo.

El recorrido incorpora además vídeos, esculturas y otros elementos sensoriales. Según explica el propio artista, las fotografías muestran al ser humano, así como "situaciones y emociones", y parten de aquello que, a su juicio, diferencia a las personas de los animales.

"Yo empecé con la idea un poco primaria de fotografiar el cuerpo humano y muy rápidamente me di cuenta que no estaba fotografiando el cuerpo humano, sino que estaba fotografiando el ser humano", ha afirmado Recuenco.

López Mestanza ha señalado asimismo que con esta producción La Térmica pretende incorporar propuestas que "van más allá de los formatos expositivos convencionales" y presentar en Málaga "un proyecto concebido específicamente para el espacio del centro cultural".

La primera de las salas presenta fotografías de gran formato en dípticos y con una puesta en escena que permite detenerse en la composición y los detalles de las imágenes. En la segunda, las fotografías aparecen integradas en cajas de luz sobre paredes oscuras, de modo que la iluminación forma parte de la propuesta expositiva.

EL CUERPO HUMANO COMO PUNTO DE PARTIDA

En 'Fulgor y Delirio', Recuenco utiliza el cuerpo como punto de partida para abordar cuestiones relacionadas con las emociones, los deseos, las obsesiones y las formas de relación con uno mismo y con los demás.

"A diferencia de los animales, hay dos bases muy importantes que nos diferencian de ellos, uno puede ser el fulgor, esa pequeña llama que nos hace ser diferentes, que nos rompe el automatismo que tienen los animales", ha afirmado Recuenco.

Sumisión, poder, amor, pasión o abandono aparecen entre los conceptos presentes en las imágenes, que plantean un recorrido entre lo visible y lo intangible y entre aquello que las personas muestran y lo que permanece en su interior.

"El placer es lo que nos distingue de los animales, nos permite desarrollar todo lo maravilloso que tiene el ser humano, y la pasión es buena en toda su traducción hasta que al final llegamos al otro extremo que también nos diferencia de los animales, que es el fuego y el delirio. Ya cuando hemos perdido el control de esa llama y somos capaces de sobrepasar lo que nosotros solíamos decir como 'salvaje'", ha concluido el artista.

El proyecto está comisariado por Juan Carlos Moya Zafra, responsable artístico del Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART) de Fuenlabrada, gestor cultural y comisario independiente.

ACTIVIDADES CON PROFESIONALES DE SALUD MENTAL PARA TODAS LAS EDADES

La exposición se acompañará de un programa de actividades de mediación con distintos públicos y de propuestas que incorporarán la perspectiva de profesionales de la salud mental para abordar cuestiones relacionadas con el cuerpo, las emociones, la sexualidad y la salud mental.

Entre las actividades previstas figura la mesa redonda 'Sobre el Trauma: de la herida al acompañamiento', que reunirá a profesionales de la psicología y la psiquiatría junto a Eugenio Recuenco para analizar la relación entre trauma y cuerpo.

La sesión estará moderada por Andrés Caballo López y contará con Pablo Ruíz Berbel, psiquiatra y psicoterapeuta de grupo operativo del Hospital Universitario Virgen de la Victoria; Irene Bueno Cano, psicóloga general sanitaria especializada en trauma, disociación y EMDR; y Jara A. Pérez, psicóloga psicoanalista, escritora y fundadora de Therapy Web. La actividad incluirá además una visita a la exposición y tendrá entrada libre hasta completar aforo.

El programa contempla también talleres dirigidos a jóvenes de entre 18 y 25 años, desarrollados junto a los psicólogos del gabinete malagueño 'Creando Cambios, en los que se abordarán cuestiones relacionadas con la sexualidad a partir de la obra de Recuenco. Las sesiones incluirán visitas guiadas a la exposición.

Asimismo, se programarán actividades artísticas relacionadas con el cuerpo y las artes vivas, entre ellas propuestas de performance vinculadas a algunos de los planteamientos de la muestra.

Las fechas, plazas, inscripciones y más detalles de estas actividades, informa la Diputación de Málaga, se anunciarán próximamente.