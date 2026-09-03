La Diputación de Málaga impulsa los encuentros Málaga CF Forever cuya recaudación ira a distintos fines solidarios

Presentación de la iniciativa de los encuentros Málaga CF Forever - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha impulsado los encuentros solidarios 'Málaga CF Forever', una iniciativa en la que entre septiembre y noviembre, los municipios malagueños de Fuente de Piedra, Coín, Alhaurín de la Torre, Cuevas de San Marcos, Antequera y Frigiliana recibirán a los veteranos del Málaga CF, que se enfrentarán a los equipos locales en partidos amistosos cuya recaudación será para distintos fines solidarios.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de la institución provincial y diputado de Deportes, Juan Rosas, que también es concejal de Antequera, junto al vicepresidente primero de la Diputación y concejal de Coín, Cristóbal Ortega.

Ambos han estado acompañados por el alcalde de Fuente de Piedra, Siro Pachón; el concejal de Deportes de Frigiliana, Francisco Jesús Iranzo; la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Coín, Paqui Fontiveros; el presidente del Club de Veteranos de Alhaurín de la Torre, José Antonio Moreno; y Gonzalo de los Santos, Calatayud, Juan Rodríguez y Manolo Navarrete en representación del Málaga CF Forever.

"El objetivo de esta iniciativa es que el deporte vaya más allá de la propia competición y sirva como punto de encuentro, convivencia y apoyo a causas sociales", ha explicado Rosas, que ha recordado que Málaga CF Forever es la denominación que reciben los veteranos del Málaga CF y representa a la Asociación de Ex-Jugadores de Fútbol del Málaga.

La asociación reúne a jugadores que han pertenecido a lo largo de su trayectoria al Málaga Club de Fútbol, Club Deportivo Málaga, Atlético Malagueño, Málaga B y a las categorías inferiores de la entidad.

Entre sus principales objetivos se encuentra mantener el vínculo entre los antiguos futbolistas del club y continuar desarrollando actividades relacionadas con el deporte y con la sociedad malagueña.

Es por ello que su actividad no se limita al ámbito deportivo; los veteranos participan habitualmente en encuentros benéficos, charlas, coloquios, talleres y diferentes iniciativas de carácter social.

De esta manera, los antiguos jugadores del Málaga continúan vinculados al fútbol y, al mismo tiempo, ponen su imagen y experiencia al servicio de diferentes causas sociales.

Uno de los principales valores de estos encuentros es su carácter itinerante, que se propone acercar el deporte y la solidaridad a distintos puntos de Málaga. Cada partido está vinculado a una asociación o causa solidaria concreta, de manera que la jornada sirve también para dar visibilidad a su trabajo y contribuir a su labor.

CALENDARIO

Los encuentros solidarios 2026 arrancarán este sábado 5 de septiembre, en Fuente de Piedra, cuyos veteranos y los del municipio de Teba se medirán con el Málaga CF Forever en un "triangular" para apoyar la iniciativa 'Sonrisas de Larissa', una campaña de ayuda a Larissa, una niña del municipio que padece una enfermedad digestiva rara.

El 27 de septiembre, el Málaga CF Forever llegará a Coín para el amistoso con los veteranos de la localidad. La recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer.

El 10 de octubre, en Alhaurín de la Torre, los veteranos del municipio, los de Churriana y el Málaga CF Forever se enfrentarán en un triangular que será también un homenaje póstumo a Cristóbal Rueda Martínez.

El cuarto amistoso tendrá lugar el sábado 31 de octubre en Cuevas de San Marcos. En esta ocasión la asociación beneficiaria será 'Niñ@s Cuevas de San Marcos'.

El sábado 7 de noviembre, los veteranos de Antequera se medirán con el Málaga CF en un encuentro cuya recaudación se destinará a la Asociación 'Aventura Solidaria', que organiza eventos deportivos para ayudar a personas y colectivos en riesgo de exclusión social.

Los encuentros de este año se cerrarán el 15 de noviembre en Frigiliana, cuyos veteranos se enfrentarán al Málaga CF Forever para apoyar a la Asociación 'Frigiliana Solidaria', que organiza campañas de ayuda urgente a personas vulnerables, eventos de concienciación y proyectos en colaboración con los vecinos.