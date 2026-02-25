La Diputación de Málaga impulsa una nueva campaña de productos Sabor a Málaga en Alcampo Marbella - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Hasta el sábado 28 de febrero, el establecimiento cuenta con más de 150 referencias de una treintena de empresas de la provincia

MARBELLA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

Sabor a Málaga, la marca de la Diputación para la promoción de los productos agroalimentarios de la provincia, participa en una nueva campaña de promoción de productos locales en la cadena de alimentación Alcampo de Marbella. Es una acción anual para impulsar los productos elaborados por las empresas malagueñas y que hasta el sábado 28 de febrero brindará a los clientes la oportunidad de conocer más de 150 referencias de una treintena productores procedentes de todas las comarcas de la provincia.

La vicepresidenta de Atención al Municipio, María Francisca Caracuel, y la directora de Alcampo Marbella, Carmen Auñón, han recordado que esta campaña es fruto del convenio que la marca agroalimentaria y el hipermercado mantienen desde 2019 y, gracias a la cual, Alcampo realiza compras por valor superior a 30 millones de euros anuales a decenas de productores malagueños, señalizando estos productos en su hipermercado de Marbella para su fácil identificación.

De este modo, Alcampo Marbella comercializa productos del mar procedentes de las lonjas del litoral malagueño, aceites de oliva de la provincia, vinos con denominación de origen Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, aceitunas con denominación Aloreña de Málaga, quesos de cabra malagueña, mermeladas, cervezas artesanas, embutidos, dulces y chocolates, entre otros muchos productos.

Caracuel ha destacado que la despensa malagueña es "una de las grandes riquezas de nuestra provincia, un valor que genera una importante creación de empleo en nuestros pueblos, creando un territorio más sostenible y evitando la despoblación". En este sentido, la vicepresidenta ha recordado que esta campaña anual permite incentivar el consumo del producto local y amparar a nuestro sector agroalimentario en la actual coyuntura.

Por su lado, Carmen Auñón ha manifestado: "En Alcampo trabajamos cada día para mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, y lo hacemos ofreciendo una cesta de la compra variada, de calidad y a precios asequibles, siempre practicando un comercio ético, justo y responsable. Además, apostamos por el desarrollo local de la mano de nuestros proveedores fomentando el crecimiento conjunto y compartido".

Entre las referencias de Sabor a Málaga que están disponibles y accesibles en un espacio diferenciado a la entrada del establecimiento, los clientes pueden encontrar productos de charcutería como jamón, salchichón de Málaga o morcilla, y de carnicería, como longaniza fresca o chorizos criollos. También hay dulces, como tortas de almendra o de aceite; encurtidos, como aceitunas aloreñas; y vinos de Málaga, vermuts y cervezas artesanales.

En la inauguración de la campaña, nueve empresas adheridas a Sabor a Málaga (Agammasur, Icarben, Aceites Gil Luna, Bodegas Morosanto, Sigfrido Fruit, Grupo San Roque La Antequerana, Obrador Tejeros, El Piave y Gin Alborán) prepararon distintas elaboraciones combinando quesos, chacinas, aguacates, aceites, panes y dulces. Los productos se maridaron con vinos malagueños y el acto contó también con la actuación de la cantante Natalia López Montes.