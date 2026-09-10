La Diputación de Málaga impulsa una nueva edición del festival Coincierto con el artista Barry B como cabeza de cartel

El vicepresidente de Territorio Sostenible de la Diputación, Cristóbal Ortega, junto a la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González; el alcalde de Coín, Francisco Santos; y Leo Mérida, director de Brisa Music Management. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de Turismo Costa del Sol, ha impulsado la nueva edición del festival Coincierto, que sigue renovándose para "dar voz a las propuestas más frescas y vibrantes" de la escena actual. Barry B será el gran protagonista y cabeza de cartel de esta entrega, que volverá a llenar de vida la plaza de la Alameda de Coín. Sonidos urbanos, rock, electrónica y actitud se darán la mano en un entorno único y con acceso gratuito.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Territorio Sostenible de la Diputación, Cristóbal Ortega, junto a la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González; el alcalde de Coín, Francisco Santos; y Leo Mérida, director de Brisa Music Management, durante la presentación de esta nueva edición de una de las citas musicales con más tradición del Valle del Guadalhorce y que ha situado a Coín en el panorama musical, según ha informado la institución provincial en una nota.

Junto a Barry B, completan el cartel artistas de vanguardia como Gara Durán, Vinila von Bismark y 90 Roll, acompañados por una cuidada selección de talento local de la mano de Malaje, Buya, Villalobos y Nohe. Como novedad de esta edición, el festival amplía sus espacios sumando la plaza del Pescao como escenario para los artistas emergentes, mientras que la emblemática plaza de la Alameda albergará el resto de directos. Sonidos urbanos, rock, electrónica y actitud se darán la mano en un entorno único.

La música resonará de manera ininterrumpida, desde las 17,00 horas hasta las 2,00 horas, a lo largo de toda la jornada, transformando el centro del municipio en una auténtica fiesta de convivencia y cultura. Como es habitual, la hostelería de la localidad se sumará al evento ofreciendo la mejor gastronomía para la ocasión en una jornada pensada tanto para los vecinos como para visitantes.

LOS ARTISTAS INVITADOS

Al frente de la programación se sitúa Barry B, convertido en uno de los fenómenos más seguidos de la nueva escena musical española. El artista burgalés aterrizará en Coín (Málaga) dispuesto a entregarse al máximo sobre el escenario y hacer de su directo una experiencia compartida e inolvidable.

A la programación se suma también la sensibilidad y delicadeza de Gara Durán, una de las voces con mayor magnetismo del pop contemporáneo. La fuerza y la provocación sobre el escenario vendrán de la mano de Vinila von Bismark, referente indiscutible del burlesque, la libertad creativa y la vanguardia escénica. En esta nueva etapa marcada por el glam electro nazarí, la artista granadina fusiona electrónica, memoria andalusí y una mirada contemporánea y feminista, garantizando una descarga de energía, glamur e impacto visual única para la cita. Por su parte, el grupo 90 Roll sumará sus versiones de los grandes himnos de rock de los noventa para mantener la intensidad viva en la plaza de la Alameda.

El talento local asumirá un papel protagonista indispensable. Las actuaciones de Malaje, Buya y Villalobos llenarán de identidad propia el nuevo escenario de la plaza del Pescao, junto a la propuesta de Nohe, ampliando el abanico sonoro de la programación y reafirmando el festival como una plataforma de proyección para las bandas y creadores de la comarca.