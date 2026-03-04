La Diputación de Málaga impulsa un proyecto para mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos y de sus familiares

El diputado de Centros Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, junto a la presidenta de 'Un sí por la vida', Dolores Badía - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga financia con 20.000 euros un proyecto de la asociación Un sí por la vida para la mejora la calidad de vida de personas de pacientes oncológicos y de sus familiares. La iniciativa se desarrollará en los municipios malagueños de Alozaina, El Burgo, Yunquera y Guaro, todos menores de 20.000 habitantes.

Así lo ha anunciado el diputado provincial de Centros Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, junto a la presidenta de Un sí por la vida, Dolores Badía, en la presentación del proyecto 'Raíces que sanan', cuyo objetivo es fortalecer el bienestar emocional, físico y relacional, así como el autocuidado de personas que atraviesan un proceso oncológico.

En este sentido, Martín ha destacado "el apoyo de la institución provincial a este tipo de asociaciones, además de la importancia y la necesidad de interacción entre las distintas administraciones, entidades y agentes sociales para seguir trabajando en la lucha contra el cáncer".

Igualmente, el diputado ha recordado que esta subvención se enmarca en la convocatoria de ayudas 2025 que la Diputación de Málaga ha destinado para impulsar "la labor fundamental del tejido asociativo de la provincia".

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Tal y como ha explicado la presidenta de la asociación, se podrán beneficiar del proyecto casi 300 personas y su finalidad es promover el bienestar integral de personas con cáncer, antes, durante y después del tratamiento oncológico y de sus familiares, todos ellos residentes en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia.

La iniciativa se estructura en torno a cuatro actividades: La primera de ellas, 'Árbol de emociones', consiste en difundir a través de distintas redes sociales contenidos informativos relacionados con la gestión emocional, el autocuidado y hábitos de vida saludables, centrados en el contexto oncológico.

La siguiente fase, 'Reír para crecer', contempla talleres mensuales de risoterapia y expresión corporal a cargo de profesionales de la psicooncología para liberar tensiones físicas y emocionales que permitan mejorar el estado de ánimo de los participantes, además de reforzar vínculos sociales y crear una red de apoyo.

'Deja fluir tu savia interior' incluye sesiones de acompañamiento, ayuda y apoyo destinadas a identificar emociones y aprender a gestionarlas. La fisioterapia oncológica y la atención emocional tienen un gran beneficio para los pacientes oncológicos y sus familiares, pues ayuda a liberar tensiones.

Igualmente, para aliviar los síntomas estará formada por La última etapa del proyecto 'Unidos para sanar' contempla la visita de la psicooncóloga de Un sí por la vida a cada municipio. Se crearán grupos de apoyo mutuo coordinados por la especialista con el objetivo de aumentar la cohesión grupal y fortalecer la confianza individual y colectiva.

"Cuando la Diputación colabora con este tipo de proyectos, está colaborando con los ciudadanos, con los más vulnerables, con los que lo están pasando peor, y asociaciones como esta hacen una labor importantísima en los municipios a los que llegan, como es el caso de 'Un sí por la vida' en Alhaurín de Grande, donde ellos iniciaron hace más de diez años un camino de apoyo y de ayuda a enfermos oncológicos y a sus familiares", ha destacado el diputado.

Un sí por la vida es una entidad social con la que la institución provincial viene colaborando desde hace años. Entre las últimas actuaciones subvencionadas se encuentran los proyectos 'Juntos en movimiento contra el cáncer', destinado a fomentar la actividad física y aumentar las relaciones entre personas que padecen cáncer, y '12 meses, 12 colores' con talleres y charlas sobre orientación nutricional, fisioterapia, medicina y consejos oncológicos, así como atención psicológica personalizada.

Igualmente, desde hace años colabora con la impresión del calendario solidario de la asociación. Todas estas iniciativas van destinadas a recaudar fondos, involucrar a la sociedad y trabajar incansablemente para mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familiares.