Diputación de Málaga impulsa proyectos europeos de innovación verde y arraigo poblacional en Ronda y Sierra Las Nieves

MÁLAGA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha puesto en marcha los proyectos europeos '+BERDeS' y 'Convive', dos iniciativas estratégicas financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) que impulsarán el desarrollo sostenible, la bioeconomía, la innovación energética y el arraigo poblacional en la Serranía de Ronda y la Sierra de las Nieves, con más de 18 millones de euros de inversión pública.

Así lo ha dado a conocer el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, que ha destacado que estas iniciativas "refuerzan el compromiso de la institución provincial con la lucha contra el despoblamiento, con el desarrollo equilibrado del territorio y con el futuro de los municipios del interior".

Ambos proyectos se desarrollarán hasta diciembre de 2029 y se enmarcan en la Agenda Rural y Urbana (ARyU) de la Serranía de Ronda y Sierra de las Nieves, el plan estratégico que guía la transformación territorial de estas comarcas. La suma de las actuaciones previstas implica de forma directa o indirecta a los 32 municipios del territorio, con el objetivo de afrontar el reto demográfico, generar oportunidades económicas vinculadas al medio natural y mejorar la calidad de vida de la población.

"Con estos proyectos aprovechamos el enorme potencial ambiental y paisajístico de la Serranía de Ronda y la Sierra de las Nieves para generar oportunidades económicas sostenibles. Queremos que vivir en estos municipios sea una opción atractiva para los jóvenes y para quienes desean emprender en el medio rural", ha señalado el presidente, que ha subrayado que la financiación europea permite impulsar proyectos transformadores con impacto directo en el territorio.

"La Diputación está demostrando su capacidad para captar fondos europeos y convertirlos en proyectos reales que mejoran la vida de las personas, generan actividad económica y ayudan a fijar población en nuestros pueblos".

+BIOECONOMÍA EN EL ENTORNO RURAL DE LA SERRANÍA DE RONDA

Así, por un lado, el proyecto +BERDeS (+Bioeconomía en el Entorno Rural de la Serranía) contará con una inversión total de 15 millones de euros, de los cuales la ayuda europea será a 8.961.679 euros. Su objetivo es promover el desarrollo territorial mediante la bioeconomía, fomentando el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, la conservación ambiental y el crecimiento económico inclusivo.

El proyecto contempla siete actuaciones clave organizadas en tres grandes líneas estratégicas. Por un lado, +Simbiosis, con actuaciones como la instalación de calderas y redes de calor en el Valle del Genal y el Valle del Guadiaro, la puesta en funcionamiento del nodo Bio+a Genal o la mejora del jardín botánico para la producción de material vegetal autóctono.

Otra línea es +Capacidad que incluye la creación del Centro de Bioconomía de Ronda o el equipamiento fluvial en Jimera de Líbar; y la última, +Oportunidad, centrada en formación, emprendimiento y sensibilización sobre los recursos del territorio.

El proyecto se desarrollará en 15 municipios: Algatocín, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Cartajima, Cortes de la Frontera, Faraján, Genalguacil, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Parauta, Ronda y Yunquera.

COMUNIDADES VIVAS PARA INNOVACIÓN ENERGÉTICA Y COHESIÓN TERRITORIAL

Por su parte, el proyecto 'Convive' (Comunidades Vivas para la Innovación Verde y Energética) contará con una ayuda europea de 2.753.575 euros, correspondiente al 85% de la inversión pública total, que asciende a 3.239.500 euros. Su objetivo es impulsar una respuesta integral al reto demográfico mediante un desarrollo social, económico, medioambiental integrado, reforzando la innovación energética, la movilidad sostenible y el emprendimiento verde.

El programa contempla 23 actuaciones agrupadas en cuatro grandes líneas estratégicas. Se trata de 'Convive Energía', con comunidades energéticas locales, instalaciones fotovoltaicas, biomasa, minieólica y minihidráulica, digitalización energética o puntos de recarga eléctrica; y 'Convive Conecta', que mejorará la conexión entre municipios mediante senderos, rutas ciclables y caminos escolares seguros.

Las otras dos actuaciones son 'Convive Refugia', centrada en la creación de refugios climáticos, microespacios de biodiversidad urbana y nuevas infraestructuras verdes; y 'Convive Impulsa', que incluye la creación del TreeHub, un espacio autosuficiente para el emprendimiento verde y la formación empresarial.

El proyecto beneficiará a 17 municipios: Alozaina, Arriate, Benaoján, Benarrabá, Casarabonela, El Burgo, Gaucín, Guaro, Igualeja, Istán, Monda, Montecorto, Montejaque, Ojén, Pujerra, Serrato y Tolox.

ESTRATEGIA CONJUNTA FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO

Francisco Salado ha explicado que ambos proyectos forman parte de una estrategia territorial común basada en el potencial ambiental y económico de la zona. "+BERDeS y 'Convive' comparten un mismo enfoque: la lucha contra el reto demográfico, transformando la biodiversidad, el territorio y los recursos naturales de estas comarcas en oportunidades reales de desarrollo, empleo y emprendimiento", ha señalado.

Además, ha destacado el papel de la cooperación institucional y técnica dentro de la Diputación. "Estos proyectos demuestran que la planificación estratégica y la captación de fondos europeos son herramientas clave para impulsar la innovación en el medio rural".

Asimismo, ha subrayado la importancia de la participación ciudadana y de la sensibilización local. "No se trata solo de ejecutar inversiones, sino de activar a la población local, impulsar el emprendimiento verde y generar una nueva cultura económica basada en el aprovechamiento responsable del territorio".