Diputación de Málaga impulsa proyectos para hacer los pueblos mejores lugares para envejecer y ofrecer viajes a mayores

Gala del Mayor de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha inaugurado una nueva edición del Mes del Mayor, que alcanza su 15 edición con una programación que supera las 400 actividades en octubre. El presidente provincial, Francisco Salado, ha aprovechado la gala para anunciar dos nuevas iniciativas: 'La Red de Municipios Comprometidos', que permitirá fomentar que los pueblos se conviertan en lugares idóneos para el envejecimiento activo y 'Ampliando Horizontes', que ofrecerá los mayores de 60 años poder viajar por España y el extranjero.

El Mes del Mayor es una iniciativa enfocada a las personas mayores de 65 años de los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia, que incluye más seis encuentros comarcales, el concurso de talentos 'La Mayor Estrella', exposiciones, desfiles, conciertos, visitas culturales y diferentes talleres repartidos por la provincia. Una amplia agenda con la que la institución provincial pretende favorecer el envejecimiento activo, reforzar la convivencia y continuar trabajando contra la soledad no deseada.

El acto de este miércoles ha reunido a alrededor de 400 mayores y familiares procedentes de diferentes municipios y ha celebrado uno de los momentos más emotivos del mes, que ha sido el reconocimiento a las personas que cumplen cien años durante este 2026. En total, la Diputación ha homenajeado a 48 centenarios de la provincia, 32 de los cuales han podido asistir presencialmente al acto o sus familiares directos.

Durante la gala también ha habido lugar para las actuaciones musicales y la puesta en escena del mago malagueño Luis Olmedo, campeón mundial de magia de cerca y referente internacional en la materia. Mañana jueves podrá visionarse al completo en 101 Televisión.

Por otra parte, durante el transcurso de la misma, Salado ha destacado el trabajo que desarrolla la institución para atender las necesidades de las personas mayores y favorecer su participación activa en la sociedad. Asimismo, ha recordado el Plan contra la Soledad de las Personas Mayores, que pretende llegar a más de 70.000 personas mayores de la provincia.

Entre sus recursos se encuentra el teléfono gratuito de atención 900 92 30 92, destinado a aquellas personas mayores que se sienten solas o necesitan acompañamiento.

El presidente también ha desvelado dos de las iniciativas que se pondrán en funcionamiento en los próximos meses para los mayores de la provincia. Por una parte, se está trabajando en la creación de una 'Red de Municipios Comprometidos' en la que se impliquen los ayuntamientos y a los comercios locales, para que los pueblos sean cada vez mejores lugares para envejecer: "más accesibles, más seguros, con mejores servicios y con mayores oportunidades de participación y de envejecimiento activo".

"Para ello vamos a establecer una serie de medidas que permitan conocer cómo está cada municipio, ayudarle a mejorar y reconocer con un distintivo a aquellos ayuntamientos que realmente demuestren ese compromiso con sus mayores", ha explicado.

Y también se pondrá en marcha próximamente el programa 'Ampliando Horizontes', con el que se quiere ofrecer a los mayores de 60 años la posibilidad de viajar, conocer nuevos lugares y, sobre todo, compartir nuevas experiencias tanto por España como fuera del país.

ACTIVIDADES

Esta decimoquinta edición del Mes del Mayor contará con más de 400 actividades que llegarán a más de 3.500 mayores de la provincia. En el programa destacan los seis encuentros comarcales que se celebrarán en Yunquera (1 de octubre), Algatocín (6 de octubre), Sierra de Yeguas (22 y 23 de octubre), Cómpeta (26 de octubre) y Riogordo (28 de octubre).

La exposición 'Arte Mayor', que recoge muestras realizadas por los mayores participantes de los Talleres de Ocio y Tiempo Libre que organiza la delegación por los municipios, ha comenzado su periodo expositivo desde este miércoles 30 de septiembre hasta el próximo 30 de octubre en las instalaciones de la Diputación.

Otro de los programas dentro del Mes del Mayor es el concurso 'La Mayor Estrella', que celebra su carta edición este año y cuyas semifinales arrancaron el lunes pasado en Ardales y continuarán en Benalmádena (lunes 5), Vélez-Málaga (martes 13) y Villanueva del Trabuco (lunes 19).

Mientras, el 29 de octubre se celebrará en Cortes de la Frontera un desfile de los trajes típicos comarcales que se han elaborado durante la actividad de 'Mayores de la Costura'.

Talleres de imagen personal y de 'Prensa Sin Edad' de alfabetización mediática; excursiones y rutas culturales para disfrutar de espectáculos ecuestres, de flamenco o visitar enclaves naturales; actuaciones de humor; rutas de senderismo y varias novedades, como la gala 'Háblame de ti' (20 de octubre); 14 conciertos de copla que recorrerán la provincia; y encuentros de juegos y convivencia que se desarrollarán en los municipios.

La programación del XV Mes del Mayor se clausurará con la final del concurso de talentos sénior 'La Mayor Estrella' durante la gala final, que se realizará el viernes 30 de octubre en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, poniendo el broche final a un mes cargado de actividades, emociones y buenos recuerdos.