Del 18 al 25 de octubre y con premios para Macarena García, Nacho Vigalondo, Krzysztof Zanussi y Lamberto Bava

MÁLAGA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa el XXIV Ficcab, Festival Internacional de Cine de Benalmádena, que se celebrará del 18 al 25 de octubre en la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel y en el Centro de Exposiciones de Benalmádena Costa.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, junto con la concejala de Cultura de Benalmádena Jesica Trujillo, y el director del festival, Jaime Noguera, durante la presentación, donde se han dado a conocer la programación y los grandes premios, entre los que destacan los que recibirán Macarena García y Nacho Vigalondo.

López Mestanza ha destacado que "el festival, con su larga trayectoria, forma ya parte del alma cultural de nuestra provincia. Son más de dos décadas en las que el cine ha sido el espejo, la memoria y el horizonte para Benalmádena y todos los que amamos la cultura".

El Premio de Interpretación recaerá en Macarena García, ganadora de un Goya con Blancanieves (Pablo Berger). Se trata, en palabras del codirector del festival, Jaime Noguera, "de una de las actrices más versátiles y talentosas de su generación. Dueña de una mirada expresiva y una presencia magnética, García ha construido una trayectoria marcada por la sensibilidad, la entrega y una constante búsqueda de nuevos registros interpretativos".

Por su parte, el director Nacho Vigalondo, conocido por sus trabajos tanto dentro como fuera de España, recibirá el Premio de Dirección. Nominado al Oscar en sus inicios con el cortometraje '7:35 de la mañana', el cineasta acaba de estrenar su último largometraje, 'Daniela Forever', protagonizado por Henry Golding y Beatrice Grannò. En 2022 estrenó 'Nuestra bandera significa muerte', una serie estadounidense en la que dirige varios episodios junto a Taika Waititi (Thor: Love and Thunder, Jojo Rabbit).

En palabras de Jaime , director del Ficcab, Vigalondo es "un cineasta excepcional, polifacético y sin complejos que se ha labrado un lugar destacado tanto en el cine español como en el panorama internacional con una obra que desafía géneros y en la que ha demostrado que el cine popular puede ser también inteligente, arriesgado y lleno de matices".

Los premios internacionales recaerán en Krzysztof Zanussi y Lamberto Bava. El primero de ellos, nacido en Varsovia en 1939, es uno de los grandes cineastas contemporáneos, autor excepcional que ha sabido mantener su voz propia incluso a contracorriente, alcanzando un reconocimiento universal. Su cine, profundamente marcado por la influencia de Dreyer, Bergman o Munk, plantea con audacia y sensibilidad cuestiones trascendentales sobre la vida, la fe, la ciencia y el destino humano.

Por su parte, Lamberto Bava, que recibirá el Premio Especial Internacional, es un nombre imprescindible en la historia del cine fantástico europeo. Siendo hijo del legendario Mario Bava, pionero del horror gótico y del giallo italiano, Lamberto creció entre platós, cámaras y efectos especiales artesanales. Sin embargo, lejos de vivir únicamente a la sombra de su padre, supo transformar esa herencia en un estilo propio.

SECCIÓN OFICIAL INTERNACIONAL Y PARITARIA

Para la Sección Oficial se han recibido más de mil cortometrajes desde países de todo el mundo. Veinte de los cortos presentados tenían su origen en Málaga, optando todas las propuestas a ganar los más de 3.000 euros que otorga el Ficcab.

Competirán 30 cortos, con paridad en la dirección, y cinco cortos que optan al Mejor Cortometraje Malagueño. Hay siete cortos internacionales procedentes de Reino Unido, México, Rumania, Francia, Irán, Dinamarca y Bélgica.

Entre los cortos nacionales destacan la vuelta al cortometraje de Daniel Sánchez Arévalo, Javier Marco y Javier Fesser con 'Pipiolos' (con Marta Etura), 'Insalvable' (con Pedro Casablanc y Javier Pereira) y 'Depredador'.

La Sección Oficial también cuenta con el debut en la dirección de Eduard Fernández con 'El otro' y de Vanesa Romero con 'Sexo a los 70'; animación con 'Adiós', de José Prats (nominado al Bafta), y 'Pobre Marciano', de Alex Rey; y otros trabajos protagonizados por Fernando Tejero, Almudena Amor, Álvaro Cervantes, Eva Llorach y Carlos Santos, entre otros.

CINE Y ACTIVIDADES PARALELAS

El Ficcab dedicará proyecciones especiales a sus homenajeados con pases de peliculas como 'Éter' o 'Demons', una proyección esta última muy especial que contará con la presencia del director de culto Lamberto Bava, acompañado de la actriz Fabiola Toledo, y el autor del libro 'Demons: La pesadilla retorna', Pedro José Tena.

En el marco de la presentación de la publicación 'Benalzine', dedicada a George Bud Ornstein, y la presentación del ciclo Cine y Arquitectura, Carlos Zamarreo y Héctor Márquez presentarán una de las películas imprescindibles de la saga Bond y la modernidad arquitectónica como 'Goldfinger'. Las otras dos películas que conforman el ciclo son el documental 'Aalto', de la directora finlandesa Virpi Suutari, y 'Playtime', de Jacques Tati.

Otra de las publicaciones de este año en el Ficcab es el libro de Juan Antonio García Borrero 'Diccionario de las relaciones cinematográficas Cuba/España', que propone por primera vez una historia transnacional de los vínculos cinematográficos entre Cuba y España.

Manuel Tallafé presentará el día 24 la película 'Mi adorado Monster' (Víctor Matellano), que narra de forma creativa y en tono de comedia, la gestación de una de las películas malditas del cine español: 'Los resucitados', film de Arturo de Bobadilla, de tortuosa y caótica producción, que tardó 23 años en estrenarse.

Entre las sesiones especiales destacan también documentales andaluces como 'Lorca en la Habana', o 'Arcoíris en blanco y negro' (Kike Mesa). '

Una de las actividades más celebradas será el taller práctico impartido por Minichaplin 'Hoy la banda sonora eres tú', experiencia divertida y creativa para comprobar que el cine es mucho más que imagen.

Además, centros escolares participarán en las Matinales de Cine. Junto a una serie de cortos seleccionados, se proyectará un programa especial patrocinado por Acosol, que estará centrado en el agua como recurso imprescindible y enfocado en la importancia de la sostenibilidad.

PREMIOS A ELVIRA LINDO, MANUEL BELLIDO Y ALEXIS MORANTE

Los premios anunciados este miércoles se suman a los que se otorgarán a la escritora Elvira Lindo, el periodista Manuel Bellido y el director y guionista Alexis Morante.

Con el premio a Elvira Lindo, el festival reconoce la brillante trayectoria de la escritora, periodista y guionista; también premian la carrera del periodista Manuel Bellido de Canal Sur que recibirá el Premio Especial por cuatro décadas divulgando el cine español; mientras que el premio El Cine como Lenguaje de Paz es para el guionista Alexis Morante.

Este año el Ficcab se fija en la producción de cortos de Argelia, además de la realidad del género corto de Bulgaria en colaboración con la oficina de Antena Desk del país balcánico.

Otro país invitado es Corea, a cuya cultura (en especial al fenómeno del K-Pop) el festival dedicará un día especial para los jóvenes con concursos de baile, talleres de escritura coreana y proyecciones especiales, sorteos y otras actividades.