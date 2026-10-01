Diputación de Málaga inicia elaboración de las Agendas Rurales y Urbanas de Axarquía, Valle del Guadalhorce y zona norte

Presentación para el inicio de la elaboración de Agendas Rurales y Urbanas de la Axarquía, Valle del Guadalhorce y norte de la provincia de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha presentado este jueves el proceso de elaboración de tres Agendas Rurales y Urbanas (ARyU) a los alcaldes y alcaldesas de la Axarquía, Valle del Guadalhorce y de la zona norte de Málaga, agrupando esta última las comarcas de Antequera, Guadalteba y Sierra Norte, con el fin de abrir la fase dec trabajo directo con los municipios.

Según ha explicado Salado durante este encuentro, celebrado en formato telemático, "el objetivo de este proceso es conocer más de cerca las realidades y necesidades de los municipios".

"Las agendas deben construirse desde el territorio, pues para que esta planificación tenga sentido debe fundamentarse en un proceso participativo en el que estén implicados tanto los ayuntamientos como los agentes clave de los municipios y la ciudadanía", ha dicho.

De la misma forma, cada ayuntamiento tendrá contacto directo con el equipo de trabajo de su comarca mediante entrevistas, sesiones presenciales y una ficha municipal para recoger su información y sus propuestas a través de agentes sociales, entidades públicas y privadas, empresas y ciudadanía, ha informado el ente provincial a través de un comunicado

La Agenda Rural y Urbana es un plan estratégico que define, mediante un proceso participativo, los objetivos, proyectos y actuaciones prioritarios de un territorio. Su fin es un desarrollo sostenible en lo ambiental, cohesionado en lo social y competitivo en lo económico. Las agendas se elaboran en coherencia con las Agendas Urbanas Europea, Española y Andaluza.

Abordan cuestiones que afectan directamente a la gestión municipal, como la ordenación del territorio y el uso del suelo, la adaptación al cambio climático, la economía circular, la movilidad, la cohesión social, el acceso a la vivienda, el impulso de la actividad económica y la transformación digital.

Cada una de estas tres agendas contará con un diagnóstico compartido, unos objetivos priorizados y una cartera de proyectos, muchos de ellos de carácter supramunicipal. Incluirá además un sistema de indicadores para medir su ejecución. Los trabajos se desarrollan sin coste ni carga técnica para los ayuntamientos, bajo la coordinación de la propia Diputación.

Tras la presentación abordada este jueves, el proceso se desplegará en el territorio a partir de octubre con entrevistas, cuestionarios y sesiones comarcales. El diagnóstico y la identificación de retos con vistas a 2030 se abordarán en los meses siguientes. Entre finales de 2026 y comienzos de 2027 se definirán la estrategia y el plan de acción, y la Diputación prevé "cerrar los documentos en la primavera de 2027".

SERRANÍA DE RONDA Y SIERRA DE LAS NIEVES, CON ARYU DESDE 2023

Desde la Diputación han recordado que ya elaboró en 2023 la Agenda Rural y Urbana de la Serranía de Ronda y Sierra de las Nieves. Esa agenda estableció un marco compartido para 32 municipios e identificó 83 proyectos estratégicos.

Sobre ella se construyeron los Planes de Actuación Integrados +BERDeS y CONVIVE, que agrupan más de 18 millones de euros de presupuesto con financiación europea, han señalado, al tiempo que han indicado que la agenda ha impulsado también otras iniciativas en marcha", como el desarrollo de la bioeconomía a partir del aprovechamiento de la biomasa.

"Cada vez más convocatorias nacionales y europeas exigen que las actuaciones se apoyen en una estrategia territorial previa. Contar con esta planificación significa llegar a tiempo, con proyectos maduros y justificados", ha concluido el presidente.