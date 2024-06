La Diputación de Málaga insta al Gobierno a eliminar la subida del coste de las autopistas durante la temporada alta

La Corporación también ha aprobado por unanimidad solicitar al Ejecutivo un plan de protección y estabilización de playas



MÁLAGA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado instar al Gobierno de España a que elimine el aumento de los precios que realiza en las autopistas A-7 (Málaga-Guadiaro) y A-46 (Las Pedrizas) durante la temporada alta (verano y Semana Santa). La Diputación también pedirá al Ejecutivo un plan de estabilización para las playas malagueñas.

En cuanto a autopistas, el portavoz del PP, Cristóbal Ortega, ha criticado que en materia de movilidad el Gobierno de Pedro Sánchez promueve una "España asimétrica" con medidas, como por ejemplo en Galicia y Alicante, "que perjudican a millones de españoles, entre otros, los malagueños". Además, ha señalado que los desplazamientos en las autopistas de peaje de Málaga figuran entre las más caras del país.

Ha añadido que esta situación "condena a trabajadores, estudiantes y familias de la Costa del Sol a sufrir atascos en la colapsada A-7", ya que la provincia sigue sin tren litoral.

"El Gobierno de Sánchez se niega a bonificar la autopista de la Costa del Sol. Es un enorme agravio para la provincia, ya que el Ejecutivo sí destina actualmente fondos estatales para compensar el uso de otros peajes. PSOE y BNG pactaron descuentos del 75 por ciento en las autopistas de titularidad estatal de Galicia AP-9 y AP-53 a cambio del apoyo a Sánchez del único diputado del BNG en el Congreso", ha criticado el diputado.

En este punto, Con Málaga se ha abstenido, y su portavoz, Juan Márquez, ha dicho que el "PP pide lo que no hace"; y ha criticado, entre otras cosas, que la Diputación haya bajado el presupuesto para carreteras; y que, según ha dicho, la Junta no echa a andar las competencias en materia de estrategias de movilidad y "sigue sin mejorar el transporte público" en la provincia.

El grupo Vox ha dicho que como no se aprobó anteriormente la eliminación del peaje, "no nos queda otra que bajar la apuesta", y ha respaldado la moción de los 'populares', incidiendo en que siguen reclamando la liberación del peaje hasta que las soluciones de movilidad lleguen por parte del Gobierno. En el transcurso del debate, el portavoz de la formación, Antonio Luna, ha acusado al PSOE de ser "más sanchistas que malagueños" por no dar el voto favorable a la moción.

Y es que el PSOE ha criticado las "formas" de la moción, que ha calificado de "ataque al Gobierno de España", pero sobre el "fondo" ha asegurado que es una cuestión compleja y que toca "palos presupuestarios" que hacen difícil ponerlo en marcha; y han insistido en que están a favor de buscar fórmulas para reducir los precios, pero se han abstenido por las "formas".

Al respecto, el diputado José Bernal también ha recordado que en junio de 2017 cuando el PSOE gobernaba en la Diputación y el PP en el Gobierno central, los socialistas presentaron una moción en el mismo sentido, es decir, para bajar el incremento del precio de los peajes durante la temporadas alta, y que todos los grupos votaron a favor, excepto el PP, que votó en contra.

De otra parte, ha salido adelante por unanimidad la moción del PP para instar al Gobierno a que acometa con urgencia un plan de protección y estabilización de las playas de la provincia, asegurando su mantenimiento e implementando medidas y actuaciones que protejan las viviendas del litoral de la Costa del Sol.

La propuesta que también insta al Ejecutivo a crear un fondo de contingencia para afrontar los gastos derivados de los temporales, para que los ayuntamientos no sean los únicos que tengan que sufragar el coste de los gastos, ha sido respaldada por todos los grupos toda vez que se ha retirado la exposición de motivos del texto.

El Pleno de Diputación también ha dado luz verde a una moción de Vox para realzar la plaza de toros de La Malagueta y el Museo Taurino de Málaga como referente cultural y turístico. La propuesta, que incluye un homenaje a Antonio Ordóñez Araujo, ha contado con el voto favorable del grupo 'popular', la abstención del PSOE y el voto en contra de Con Málaga.

También ha sido aprobada, en este caso por unanimidad, la propuesta de Vox para preservar, promover e intervenir en la necrópolis fenicia de Trayamar, ubicado en la Gran Senda de Málaga a su paso por Algarrobo. El grupo de Vox se ha mostrado conforme con la inclusión de enmiendas del PP y del PSOE que, en su opinión, mejoran la propuesta para la reparación y conservación del complejo arqueológico.

Por otro lado, la petición del PSOE para que se cambie la Oficina de Atención a los Alcaldes de la Diputación por una Oficina de Proyectos Estratégicos y Cohesión Territorial para municipios de menos de 20.000 habitantes que se dedique a luchar contra la despoblación no ha prosperado.

En la exposición de la propuesta, el diputado y alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, ha basado su petición en eliminar la discrecionalidad de las ayudas de la Oficina de Atención a los Alcaldes, y se ha hecho eco de los datos que apuntan a que 45 municipios de la provincia están en riesgo de despoblación.

La diputada 'popular' Antonia Ledesma ha insistido en que el despoblamiento importa a todos, "pero a unos más que a otros", y ha dicho que fue en julio de 2019 cuando el PP creó en la Diputación una estructura orgánica con el objetivo de luchar contra la despoblación. Además, ha puesto en valor que esta lucha es una política transversal en la que intervienen otras áreas de la institución provincial.

Ledesma ha acusado al PSOE de "mucha preocupación, pero poca ocupación" en el sentido de que de los programas específicos para despoblación puestos en marcha en el marco de la Concertación apenas, solo cuatro municipios los pidieron en 2023, uno en 2024 y tres para 2025.

La moción de Con Málaga para que la Diputación mostrara su apoyo a la comunidad educativa del CEIP Nuestra Señora del Rosario de Humilladero por la eliminación de una unidad de infantil no ha prosperado. Tanto su portavoz, Juan Márquez, como la diputada socialista, Patricia Alba, han sostenido que la bajada de la natalidad en ese municipio no debe ser una excusa para recortar sino una oportunidad para mejorar la calidad del servicio educativo.

El diputado del PP Manuel López Mestanza ha defendido que nadie quiere que se cierren aulas, "pero la realidad es que, por desgracia, no hay niños", y ha explicado que la Delegación de Educación de la Junta ha respetado escrupulosamente la ratio en este centro escolar y está haciendo un esfuerzo por mantener al personal de refuerzo educativo. También ha acusado al PSOE de "dibujar un panorama catastrofista"

Tampoco ha salido adelante la propuesta socialista para que la Diputación apoye la huelga convocada en el SAS para el próximo 26 de junio e instar a la Junta a aprobar urgentemente un plan especial de refuerzo de la atención sanitaria andaluza para el periodo estival.

Por parte del PP, Manuel Marmolejo ha recordado una huelga de médicos en 2018 durante el gobierno de los socialistas para protestar por la gestión sanitaria de la Junta. Ha señalado que en todas las comunidades autónomas hay problemas con la gestión sanitaria, a la espera de un plan de atención primaria prometido por el Ministerio "que no ha hecho nada en esta legislatura".

En materia sanitaria, tampoco ha prosperado la moción de Con Málaga que solicitaba instar a la Consejería de Salud de la Junta de a poner en marcha un refuerzo estructural en salud mental para atender las emergencias y el aumento actual de la demanda, así como a incorporar psicólogos a la Atención Primaria.