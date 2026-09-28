Diputación de Málaga invierte 614.000 euros en obras para evitar que se inunde la travesía del núcleo veleño de Triana. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga lleva a cabo las obras de mejora del drenaje en la carretera MA-3113 a su paso por el núcleo rural de Triana en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, con una inversión de 614.305,41.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Peninsular de Contratas SA, se centran en la canalización de tres arroyos que atraviesan la vía para evitar que se inunde e incluso que se corte al tráfico cada vez que llueve con cierta intensidad.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha visitado este lunes los trabajos junto al alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, y al de Benamargosa, Salvador Arcas. La MA-3113 une la A-356 con Benamargosa y es una carretera muy transitada.

Según Salado, con este proyecto se dará una solución definitiva al continuo problema que desde hace años sufre esta travesía, que afecta tanto a los habitantes de Triana que se desplazan por sus calles como al tráfico rodado por la vía.

Así, ha apuntado que se prevé la finalización de las obras para noviembre y ha precisado que los trabajos se han ajustado para que se corte al tráfico la carretera en esta primera fase este jueves 1 de octubre por la tarde y durante toda la noche.

Durante este tiempo, se podrá utilizar una ruta utilizando la MA-3107 (de Benamargosa a Riogordo) u otra por las siguientes carreteras provinciales: MA-3116 (de A-356 a Benamocarra), MA-3112 (de MA-3109 a MA-3116), MA-3109 (de El Borge a Almáchar), MA-3106 (de Cútar a El Borge) y MA-3108 (de Benamargosa a Cútar). Todo ello sin perjuicio de los caminos rurales del entorno que circunvalan la zona de trabajo.

Salado ha explicado que estas obras se enmarcan en el conjunto de inversiones que lleva a cabo cada año la Diputación para realizar mejoras estructurales en la red viaria provincial.

El alcalde ha destacado que "lo importante no es que vengamos a ver una obra, sino que los vecinos de Triana puedan ver que aquello que llevan tantos años reclamando ya está sucediendo. Las máquinas están trabajando y estamos dando una solución a un problema que durante décadas ha condicionado la vida de este pueblo".

Lupiáñez ha subrayado el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento para conseguir la disponibilidad de los terrenos. "Ha habido que hacer un trabajo administrativo importante para desbloquear los suelos necesarios y ponerlos a disposición de Diputación. Y después ha sido fundamental el compromiso de la Diputación para financiar y ejecutar esta actuación. Cuando las administraciones trabajan juntas y cada una hace su parte, los problemas históricos encuentran soluciones", ha señalado.

ACTUACIONES

La actuación más importante para evitar que el agua discurra por encima de la carretera se realizará en el arroyo de La Moneda, elevando la rasante de la carretera e instalando un marco de hormigón prefabricado de 5 x 1,80 metros para resolver el tránsito del agua por debajo de la vía.

Además, al norte de la MA-3113 se ejecutará el soterramiento del encauzamiento del arroyo y al sur se encauzará con muros laterales de hormigón unidos inferiormente con unas correas armadas, que garantizan su resistencia al deslizamiento y al vuelco.

Obras similares se realizarán en el arroyo de Cañada de la Carraca, donde se instalará un marco prefabricado de hormigón de 1,80 x 1,80 metros para el paso del agua, con un gran absorbedor al norte de la carretera para recoger el agua de lluvia y, al sur, un encauzamiento con muros laterales de hormigón.

Por último, se actuará en la Cañada de Los Estudiantes, donde actualmente tampoco existe ninguna infraestructura de pluviales que evacúe el caudal que accede a la carretera a través de la calle Estudiantes. La obra proyectada consiste en la construcción de un tubo de hormigón de un metro de diámetro interior y varios absorbedores.

Con el desarrollo de los trabajos se desviarán numerosos servicios afectados, que se restituirán posteriormente, y las obras finalizarán con la reposición del pavimento de la calzada.

El presidente ha recordado que la Diputación mantiene un ritmo de inversiones de 20 millones de euros anuales, tanto en arreglos estructurales de las carreteras de la red provincial como en trabajos de conservación y mantenimiento, planes de asfaltado y actuaciones del Plan Vía-ble.

Respecto a este último plan, la semana pasada se anunció el arreglo del camino de acceso a la pedanía de Los Íberos, en Vélez-Málaga, en el que la Diputación invertirá 728.840,69 euros. Se actuará en 2,7 kilómetros con la reparación de las deformaciones de la calzada y la construcción de cunetas revestidas en tramos muy estrechos, con lo que se mejora también el drenaje, la señalización horizontal y la instalación de barreras metálicas de seguridad.

Este camino es una vía de comunicación que conecta la pedanía veleña con la carretera provincial MA-3203, que a su vez enlaza con la A-7. Además, forma parte de un itinerario que comunica los núcleos urbanos de Macharaviaya y Cajiz.