La Diputación de Málaga y la Junta firman el convenio para la nueva sede judicial de la localidad de Torremolinos

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, firman convenio para la nueva sede judicial de Torremolinos. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, han suscrito este jueves un convenio de colaboración para la construcción y puesta en funcionamiento de una nueva sede judicial en la localidad malagueña de Torremolinos y para la ubicación de servicios provinciales. La alcaldesa, Margarita del Cid, también ha asistido al acto.

En un solar de 8.454,69 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento, la nueva sede unificará los órganos y servicios judiciales en un único espacio. El Tribunal de Instancia de Torremolinos, que presta también servicio al municipio de Benalmádena, está compuesto por una Sección Civil y otra de Instrucción, cada una con cinco plazas judiciales y Servicios Comunes de Tramitación, General y Ejecución, además del Registro Civil, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El convenio señala que la Diputación y la Consejería de Justicia asumirán al 50% el coste de los trabajos y destaca la rentabilidad social de la iniciativa, traducida en la mejora de la eficacia y el funcionamiento de los órganos judiciales, protegiendo a las víctimas de delitos y garantizando la intimidad de las personas usuarias y, en definitiva, dotando al servicio de justicia de mejores recursos para la ciudadanía y para los profesionales.

Cada una de estas instituciones será propietaria del 50% del edificio y la Diputación cederá a la Junta de Andalucía, a cambio de un canon, la parte que no necesite usar de su porcentaje del inmueble. La cesión se realizará por un plazo mínimo de 30 años, han explicado desde la Diputación.

La formalización de este convenio se produce tras el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del pasado 30 de marzo que autorizó a la Consejería de Justicia el expediente de gasto correspondiente al 50% del coste de la sede judicial de Torremolinos.