La Diputación de Málaga lanza una nueva convocatoria para los premios a los mejores quesos de cabra de la provincia

Uno de los quesos de cabra perteneciente a la firma 'Sabor a Málaga' - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha convocado una nueva edición de los premios a los mejores quesos de cabra de la provincia de Málaga. Se trata de la octava entrega de estos galardones que la institución provincial organiza a través de la marca Sabor a Málaga.

Desde la institución provincial han subrayado en un comunicado que estos premios "están destinados a promocionar y mejorar la imagen y posicionamiento en el mercado, estimular su elaboración y difundir entre los consumidores las principales cualidades de los quesos artesanos, en el marco del impulso y apoyo al desarrollo económico de la provincia".

La convocatoria, publicada en el suplemento del Bopma número 171 de este viernes, recoge los mejores quesos de cabra de la provincia que podrán participar las queserías malagueñas cuyos productos sean elaborados en establecimientos legalmente autorizados, según la normativa vigente.

Las solicitudes y documentación a aportar se deberán presentar telemáticamente, desde mañana y hasta el 21 de septiembre mediante un trámite específico alojado en la sede electrónica de la Diputación, denominado 'Premios a los mejores quesos de cabra de la provincia de Málaga'.

Como novedad, durante esta convocatoria el importe de los premios ha incrementado hasta los 29.200 euros y se han diferenciado siete categorías a concurso: queso semicurado; queso fresco; queso curado elaborado con leche cruda; queso curado de cabra elaborado con leche pasteurizada; queso de pasta blanda, queso de cabra innovador y queso de cabra con cobertura. Cada queso ganador será premiado con 4.000 euros.

Asimismo, tras la selección y valoración de las muestras por el jurado, si hubiera algún premio concedido ex aequo, la cuantía máxima será la resultante de dividir el importe citado por el número de quesos premiados en dicha modalidad.

Por otra parte, también podrán concederse menciones especiales, que se verán premiadas con un importe total de 1.200 euros, cantidad que será dividida por el número de accésits concedidos en el total de modalidades, si este es el caso.

Los premios consistirán en la adquisición de productos por parte de la institución provincial para acciones promocionales, debiendo dichos quesos estar etiquetados haciendo referencia al galardón correspondiente.

De igual modo, las queserías distinguidas entrarán además en el circuito de promoción y comercialización nacional e internacional de la marca promocional Sabor a Málaga.

La Diputación ha asegurado que estos galardones "permiten poner en valor los quesos de cabra malagueños y a la raza caprina autóctona, posicionando tanto a las especialidades más tradicionales como a los quesos más innovadores, y adaptarse a unos mercados cada vez más exigentes y competitivos".

En la última edición de este concurso participaron once empresas queseras que presentaron a concurso 61 referencias de quesos de cabra elaborados en la provincia.