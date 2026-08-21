Diputación de Málaga licita por dos millones de euros la compra de un autoescala y dos camiones todoterreno para el CPB

Uno de los vehículos del CPB de Málaga - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga ha sacado a licitación por dos millones de euros la compra de dos nuevos vehículos para continuar mejorando la prestación de servicios en incendios y operaciones de salvamento y rescate. En este caso, han salido a contratación la adquisición de una autoescala de 32 metros y de dos autobombas rurales pesadas todoterreno.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha subrayado el esfuerzo inversor que se realiza para potenciar el CPB, modernizando su flota de vehículos e incorporando camiones especializados en todo de tipo de emergencias.

En este sentido, ha recordado que a finales de julio se incorporaron dos vehículos logísticos que sitúan al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga como "referente nacional"; un camión de Puesto de Mando Avanzado y otro camión con equipamiento especial para inundaciones y rescates.

En febrero de este año, el CPB mejoró su flota con 12 nuevos vehículos; seis todoterreno 4x4, unos vehículos preparados para intervenir en inundaciones y en todo tipo de terrenos; una unidad química, una furgoneta equipada para intervenir en incidentes con sustancias peligrosas y que incluye equipamiento de protección especial para los bomberos; y cinco furgonetas 4x4 para personal y carga, con las que se logra renovar la flota de furgonetas de apoyo.

Ahora se encuentra en fase de licitación, hasta el 9 septiembre, el suministro de una autoescala automática compacta por 900.000 euros y de dos autobombas rurales pesadas de doble cabina por 1.100.000 euros.

En el caso de la autoescala, será un vehículo que tendrá una autoescalera de 32 metros de altura con articulación, apto para intervenciones de extinción y rescate en altura en calles estrechas.

Contará con equipo de estabilización y apoyo, sistema hidráulico, plataforma de giro, puesto de control principal, escalera telescópica y cesta de salvamento.

Igualmente, dispondrá de dispositivos que permitan lanzar un caudal de agua de hasta 2.000 litros por minuto en distintos emplazamientos de altura y proyección.

Actualmente, el CPB cuenta con cuatro autoescalas de 32 metros en los parques de Antequera, Vélez-Málaga, Estepona y Torremolinos; y tres de 27 metros en Ronda, Coín y Colmenar.

Por lo que se refiere a las dos autobombas rurales pesadas, tendrán tracción 4x4 para transitar por caminos de tierra, montes, lodo y zonas de difícil acceso donde los vehículos urbanos no pueden entrar aunque también puede intervenir en zonas urbanas. Contarán con una cisterna con capacidad para 3.000 litros.

Salado ha incidido en que para la Diputación de Málaga es una prioridad mejorar las actuaciones ante cualquier tipo de emergencia o catástrofe que pueda producirse en la provincia.

"Por ello, nuestro compromiso es seguir reforzando los medios humanos y materiales del Consorcio Provincial de Bomberos", ha recalcado. El presidente ha concretado que este año se potenciará el servicio de extinción de incendios y salvamento con la incorporación de dos bombas urbanas ligeras y una escala de 54 metros articulada con ascensor, única en la provincia.

Por último, ha añadido que el año que viene se incorporarán a la plantilla 46 nuevos bomberos; 21 para el parque de Álora-Pizarra, en Zalea, y 25 para el operativo y administración.