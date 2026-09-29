Diputación de Málaga mejora el drenaje y la seguridad de la MA-3108 de Benamargosa a Cútar por más de 340.000 euros

Actuaciones en la MA-3108, entre Benamargosa y Cútar - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga mejorará el drenaje y la seguridad de la MA-3108 entre los municipios de Benamargosa y Cútar con una nueva obra con una inversión de más de 340.000 euros enmarcada dentro de los proyectos de la institución provincial que se van redactando y licitando según las deficiencias que se detectan en la red de carreteras provinciales.

Así lo ha dado a conocer la diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, que ha visitado junto al alcalde de Benamargosa, Salvador Arcas, y de Cútar, Francisco Javier Ruiz, los trabajos que está realizando la empresa adjudicataria Sedinfra SA, por un importe de 340.466,79 euros y que prevé finalizar a principios de noviembre.

El proyecto pretende la mejora del drenaje y la seguridad vial mediante la ejecución de cunetas hormigonadas e instalación de barreras de seguridad. Con el hormigonado de las cunetas se mejorará la capacidad de drenaje de la carretera además de evitar daños futuros a causa de la erosión que provoca en la plataforma de la carretera o los aterramientos de sedimentos que generan taponamientos en la misma.

Por otro lado, con la ejecución de cunetas hormigonadas tipo americanas, se ampliará la sección pisable de la carretera, suponiendo una mejora considerable. La obra contempla la ejecución de un total de 2.400 metros lineales de cunetas.

Por otra parte, el proyecto prevé la mejora de la seguridad vial mediante la instalación de barreras de seguridad, que debido a las sucesivas capas de aglomerado que se han ido extendiendo a lo largo de los años, se han quedado a una altura muy baja incumpliendo la normativa específica para tal efecto: Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículo. En total se instalarán unos 3.000 metros de barrera de seguridad.