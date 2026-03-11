Diputación de Málaga organiza un encuentro de superación personal con el torero Fortes y el empresario Curro Rodríguez

La charla entre Fortes y Rodríguez, concebida como un 'mano a mano', tendrá lugar el jueves 19 de marzo a las 19.30 horas en el Centro Cultural La Malagueta - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La Diputación de Málaga, a través de la Unidad de Asuntos Taurinos, ha organizado un coloquio entre el matador de toros Saúl Jiménez Fortes y el empresario Curro Rodríguez, CEO de LY Company Group, bajo el título 'La importancia de levantarse tras la caída y saber reinventarse'. La charla se celebrará bajo el formato de 'mano a mano', una actividad que se pretende realizar de manera recurrente en los actos con motivo del 150 aniversario de la plaza de toros de La Malagueta, haciendo un símil con la temática taurina.

El encuentro tendrá lugar el próximo jueves 19 de marzo a las 19.30 horas en el Centro Cultural La Malagueta, en el contexto de la próxima Corrida Picassiana, que será el 4 abril, y será presentado por la periodista Marta Jiménez.

Con esta charla se pretende poner cara a cara a dos malagueños exitosos en la actualidad, cada uno en sus distintos ámbitos, a quienes la vida les ha llevado a tocar suelo en sus respectivas carreras profesionales para después remontar el vuelo. De este modo, el acto no está orientado para ningún público específico, sino para cualquier tipo de persona que pretenda conseguir su objetivo en la vida.

Fortes es uno de los toreros del momento, cuajando grandes actuaciones en los últimos años en plazas tan importantes como Málaga, Madrid o Pamplona, después de haber estado en el dique seco por varias cornadas y lesiones durante mucho tiempo, llevando a pasar casi a la inactividad profesional en determinados momentos.

Por su parte, Rodríguez pasó de la "completa ruina" en dos ocasiones a liderar un 'holding' de empresas de éxito, entre las más relevantes, el grupo Ly Company, que según Financial Times es una de las multinacionales con más rápido crecimiento de Europa.