La Diputación de Málaga organiza espectáculos musicales y de teatro como actividades culturales esta semana

Cartel de uno de los carteles de uno de los espectáculos culturales de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga da la bienvenida al otoño con una variada agenda cultural para la próxima semana. Espectáculos musicales, teatro, talleres y nuevas exposiciones completan la programación que se desarrollará en la Biblioteca Cánovas del Castillo, el Centro Cultural MVA y los municipios de Torremolinos, Antequera, Humilladero, Algatocín y Cútar.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el día 30 a las 18,00 horas la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece una nueva sesión del taller de escritura juvenil donde se ayuda a los jóvenes escritores en su formación literaria, fijando conceptos como el resumen, los personajes, la estructura en tres actos y las escenas, mejorando la comunicación por escrito.

Durante la sesión se trabajarán conceptos relacionados con la escritura creativa, para incentivar a los participantes a contar sus propias historias a partir de referentes de la literatura actual. Entrada con inscripción previa.

Una nueva actividad que llega a la Biblioteca es el taller de programación de videojuegos, anime y manga. Todos los jueves desde el 1 de octubre hasta el 26 de noviembre, a las 17,30 horas, Francisco Javier Fernández Roldán impartirá un curso práctico de técnicas de dibujo y diseño gráfico aplicadas a la creación de personajes, escenarios, ilustraciones y arte conceptual para videojuegos, manga y anime. Los participantes aprenderán fundamentos de dibujo, composición, color y diseño digital mediante la creación de sus propios proyectos gráficos. Dirigido a jóvenes de 12 a 17 años que han de inscribirse previamente.

Continuando con las actividades, el viernes 2, a las 18,00 horas, la biblioteca ofrecerá el espectáculo familiar de títeres de hilos 'Donde viven los libros', realizado por Alexandre Bizarro, de Teatro Afinal. Está dirigido a menores a partir de 4 años que pueden ir acompañados de un adulto. Se requiere inscripción previa por cada persona que acuda a la actividad.

El ciclo Con Sello Propio del Centro Cultural MVA recibe a la música y compositora Ana Alcaide el próximo 1 de octubre a las 20,30 horas. Alcaide lleva a cabo investigaciones sobre tradiciones y culturas antiguas y es considerada una de las artistas españolas más reconocidas en la escena de la música folk y world music. Entradas disponibles desde el lunes 28 de septiembre en culturama.cliqueo.es

El ciclo Escenik 2026 del Centro Cultural María Victoria Atencia acoge el viernes 2 de octubre, a las 20,30 horas, 'Casa-miento (Bodas sin sangre)', una propuesta de Carolina África que combina humor, emoción y participación del público en un singular viaje escénico. Obra dirigida a público adulto. Entradas disponibles desde el lunes 28 de septiembre en culturama.cliqueo.es

'De lentejas y garbanzos', producción de Factoría Echegaray y Teatro del Gato, es la adaptación realizada del primer texto teatral original de Miguel Romero Esteo, realizada por Rafael Torán con las colaboraciones de Germán Jiménez, Miguel Gallego, Guillermo Busutil, Mercedes León, José Antonio Sánchez Gómez, Reyes Oteo, Ángel Espartero y Jordi Coca. La pieza se podrá ver en el Centro Cultural MVA el 3 de octubre, a las 20,30 horas. Entradas disponibles desde el lunes 28 de septiembre en culturama.cliqueo.es

CULTURAMA EN LA PROVINCIA

Los verdiales, el folclore más ancestral de la provincia malagueña, tiene su hueco en la ofrenda floral a San Miguel en el municipio de Torremolinos, que se celebra el 28 de septiembre. Culturama lleva la actuación de la panda de verdiales Raíces de Los Moras al centro urbano del municipio a partir de las 18,00 horas.

Clara Campos muestra el 3 de octubre, a las 22,00 horas, en la Fiesta del Monfí de Cútar su trabajo discográfico de música tradicional 'Anfora'. Se presenta como un proyecto donde predomina la emoción, la riqueza y la versatilidad, con mezcla de música tradicional de Grecia (género rebétiko), de Marruecos y de antigua Sefarad, más una pequeña pincelada de otras dos tradiciones, un fado y una canción de Abruzzo, que se reinterpretan con un carácter libre e innovador, contando con instrumentos tradicionales de cuerda como el laúd, el saz o la mandola, pero también dando cabida a otros más contemporáneos como el piano, el contrabajo, la batería, el saxofón o la flauta travesera.

Zayas Cover Band pone música al inicio de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario de Humilladero. La banda actuará en la Plaza de los Derechos Humanos del municipio a partir de las 22.00 horas. El grupo ofrece un show con las mejores canciones de los 80s, 90s, 2000 y actuales para deleitar a los asistentes.

El Cuarteto Antídoto pondrá ritmo a la Feria de Algatocín el 4 y el 5 de octubre. Su música se escuchará y bailará en la Caseta Municipal, ubicada en la Alameda de Andalucía, a partir de las 21.00 horas. El grupo es conocido por su versatilidad y su capacidad para interpretar una amplia gama de estilos musicales. Su repertorio incluye música clásica, música popular, éxitos contemporáneos, bandas sonoras de películas y mucho más.

EXPOSICIONES

El espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación de Málaga acoge una nueva edición de la exposición de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga. 'Presencias 62. Arte Libre'. Compuesta por 55 obras de diferentes técnicas, tamaños y formatos con la que Aplama muestra la libertad creativa y el panorama plástico malagueño. La muestra, que se inaugura el 1 de octubre, se podrá visitar en el espacio expositivo Pacífico 54 hasta el 27 de noviembre de 2026. El horario es de lunes a viernes de 10,00 a 20,00 horas Los festivos permanece cerrado. Entrada libre.

El espacio expositivo también acoge la exposición Arte Mayor, una muestra de arte y artesanía creada por personas mayores de la provincia. La exposición, que se puede visitar desde el 30 de septiembre en horario de lunes a viernes de 10,00 a 20,00 horas. Los festivos permanece cerrado. Entrada libre.

El Museo de Arte de la Diputación de Antequera (Calle Diego Ponce, 12) acoge 'Eres feliz y no lo sabes', una exposición de la artista Cristina Vázquez que reúne 20 obras realizadas en óleo, acrílico y acuarela y que propone una particular mirada sobre esos instantes cotidianos en los que la felicidad aparece, muchas veces, sin ser conscientes de ella. La exposición podrá visitarse en las salas temporales de la planta baja del MAD de Antequera desde el 2 de octubre de 2026 hasta el 24 de enero de 2027, de lunes a sábado de 10,00 a 20,30 horas. Domingos cerrado. La entrada libre hasta completar el aforo.