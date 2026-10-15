La Diputación de Málaga organiza una jornada para aprender a detectar la desinformación en la era de la IA

La Diputación organiza una jornada para aprender a detectar la desinformación en la era de la inteligencia artificial - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oficina de Europe Direct Málaga, de la Diputación de Málaga, y Europe Direct Provincia de Córdoba celebrarán el próximo lunes 19 de octubre, de 09,30 a 14,30 horas, la quinta edición de su jornada formativa gratuita sobre la desinformación, que este año lleva por título 'Herramientas para luchar contra la desinformación en la era de la Inteligencia Artificial'.

La sesión será online y estará a cargo de docentes e investigadores de la Universidad de Málaga (UMA). El objetivo es que la ciudadanía conozca mejor el problema de las noticias falsas y de las campañas organizadas de desinformación, que pueden alterar la percepción pública sobre la labor de las administraciones y otras instituciones.

Las plazas son limitadas y la inscripción permanece abierta hasta el viernes 16 de octubre a las 14, 00 horas, ha indicado la Diputación en un comunicado.

El diputado de Recursos Europeos, Jesús María Claros, ha señalado que "la desinformación es hoy uno de los grandes desafíos para la convivencia democrática, y la inteligencia artificial ha hecho que los contenidos falsos sean más fáciles de producir y más difíciles de reconocer".

Por ello, ha subrayado que "ofrecer a la ciudadanía herramientas para verificar lo que lee y comparte es también una forma de acercar Europa a las personas y de proteger la confianza en nuestras instituciones".

Europe Direct Málaga lleva a cabo esta jornada cada año desde 2022. El diputado ha destacado la continuidad de esta línea de trabajo y ha incidido en que "llevamos cinco años apostando por la formación en este ámbito, y cada edición confirma el interés de la ciudadanía por aprender a distinguir la información veraz de los bulos".

También ha valorado la colaboración con la Universidad de Málaga, "que nos permite trasladar a la sociedad el conocimiento que se genera en la investigación".

La jornada se basa en el proyecto de investigación de la UMA 'Aplicaciones periodísticas de la IA para reducir la desinformación: tendencias, usos y percepciones de profesionales y audiencias'. A partir de ese trabajo, se aportarán datos de opinión pública y herramientas identificadas por el equipo investigador para combatir las noticias falsas en las redes sociales.

Las sesiones serán participativas e interactivas, contarán con apoyo de material audiovisual y gráfico, y las personas asistentes recibirán material de apoyo sobre los temas tratados.

CALENDARIO DE LA SESIÓN

La sesión comenzará con una presentación a cargo de una persona representante de la oficina Europe Direct y de las coordinadoras de la jornada, las profesoras Livia García y Laura Teruel. A continuación, Teruel, profesora titular del Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga, definirá los conceptos de noticias falsas y desinformación.

Después intervendrá Livia García, profesora titular de Sociología de la misma universidad, que analizará cómo percibe la ciudadanía de España y Andalucía el peligro de la desinformación y los retos de la inteligencia artificial.

Tras un descanso, Ana Zafra y Pablo Pastora, doctorandos del Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga, presentarán herramientas prácticas para que la ciudadanía detecte noticias falsas y contenidos desinformativos. Cerrará la jornada Fran Martín, profesor de Periodismo de la Universidad de Málaga, con un repaso a los medios que combaten las noticias falsas en España.

Se ha elegido el formato en línea para facilitar la participación de cualquier persona interesada sin gastos de desplazamiento. Las plazas se asignarán por orden de inscripción. Una vez cerrado el plazo, las personas inscritas recibirán por correo electrónico el enlace de acceso a la sesión.

La inscripción puede realizarse en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS6dzLXtAng229SLjO...

Esta actividad forma parte del Plan Anual de Actividades 2026 de la Red de Información Europea de Andalucía (RIEA). La red está integrada por 15 entidades de la comunidad autónoma y coordinada por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.