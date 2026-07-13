Cartel de la segunda edición del Campus de Verano de Tauromaquia, que tiene lugar en Fuengirola del 27 de julio al 1 de agosto - DIPUTACIÓN

Tendrá lugar en Fuengirola del 27 de julio al 1 de agosto

MÁLAGA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) - La Diputación de Málaga presenta la segunda edición del Campus de Verano de Tauromaquia, una iniciativa que se desarrollará en el municipio malagueño de Fuengirola del 27 de julio al 1 de agosto y que tiene como objetivo favorecer la formación, la convivencia y el aprendizaje de los alumnos de las escuelas taurinas de la provincia, así como acercar la cultura taurina a jóvenes y aficionados interesados en participar.

El programa rendirá homenaje al maestro Antonio Ordóñez con motivo del 75 aniversario de su alternativa, ha indicado la Diputación en un comunicado.

La actividad, que comenzó el pasado año, está organizada por la Diputación de Málaga junto con la Escuela Taurina Costa del Sol y la Asociación La Torería, con la colaboración del Ayuntamiento de Fuengirola.

Esta segunda edición consolida el campus como un espacio de encuentro provincial en torno a la formación taurina, combinando contenidos teóricos, actividades prácticas y sesiones dirigidas por profesionales vinculados al mundo del toro.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha señalado que "este evento es una muestra más de la unión y la fuerza que tienen las escuelas taurinas de la provincia".

Salado ha subrayado que "para la Diputación, las escuelas taurinas constituyen una de las razones de ser de la Unidad de Asuntos Taurinos, y todos los recursos que se destinen a ellas contribuyen a la educación y formación de las futuras figuras del toreo y de los aficionados que mantendrán viva la Fiesta".

El apartado teórico contará con la presencia de los matadores de toros Luis Francisco Esplá, Francisco Rivera Ordóñez y el malagueño Paco Ceballos. También participarán los periodistas Paco Aguado, Pedro Toledano y Manolo Fernández Maldonado, el ganadero francés Olivier Martín y el aficionado Antonio Hidalgo. Todas las charlas tendrán lugar en la Tenencia de Alcaldía de El Boquetillo, en horario de 10,00 a 12,15 horas.

Las clases de toreo de salón se desarrollarán en la plaza de toros de Fuengirola, en horario de 18,00 a 21,00 horas, y estarán coordinadas por el matador de toros Luis Reina. Junto a él participarán profesores de las distintas escuelas taurinas de la provincia, entre ellos Fernando Cámara, José María Fijo 'El Ciento', Javier Orozco y Jesús Márquez.

El director de la Escuela Taurina Costa del Sol y matador de toros, Francisco Porras, ha destacado que "se está viviendo un momento extraordinario taurinamente en la provincia de Málaga y estamos consiguiendo que Fuengirola sea uno de los epicentros de ese momento con actividades de este tipo".

El Campus de Verano de Tauromaquia reunirá a alumnos de las escuelas taurinas de la provincia y también estará abierto a jóvenes y aficionados que deseen participar. La inscripción será gratuita y podrá realizarse a través del correo electrónico escuelataurinacostadelsol@gmail.com.

La clausura tendrá lugar el sábado 1 de agosto, a las 21,00 horas, con una clase práctica nocturna en la que participarán alumnos de la Escuela Taurina Costa del Sol, poniendo el cierre a una semana de formación y convivencia en torno a la tauromaquia.

Con esta iniciativa, la Diputación de Málaga refuerza su apoyo a las escuelas taurinas de la provincia y contribuye a la conservación, transmisión y divulgación de una manifestación cultural con arraigo en distintos municipios malagueños, favoreciendo al mismo tiempo la formación de nuevos aficionados y el fortalecimiento del tejido taurino provincial.