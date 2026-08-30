Diputación de Málaga programa agenda cultural con actividades en Almáchar, Archidona, Alhaurín de la Torre y Carratraca

Archivo - Málaga.-Diputación programa una "variada agenda cultural" con el flamenco como protagonista - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga despide el mes de agosto con una variada programación cultural para la próxima semana compuesta por actuaciones musicales, talleres, y exposiciones, que se desarrollarán en la capital y los municipios de Almáchar, Archidona, Carratraca y Alhaurín de la Torre.

Según ha informado la Institución Provincial en una nota, la Biblioteca Cánovas del Castillo (calle Ollerías, 34) retomará el 1 de septiembre a las 17,00 horas, tras la pausa de verano, su servicio exclusivo de consultoría educativa y/o laboral de la mano de Jorge Álvaro Recena. Las siguientes sesiones de esta actividad serán el 8 de septiembre, a las 11,00 horas y el 15 a las 17,00 horas. Para participar es necesario realizar una reserva previa en https://www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/

La compañía La Gotera de Lazotea llega a Alhaurín de la Torre con 'Garbancito en la barriga del buey', un espectáculo de títeres que recupera la conocida historia de Garbancito para trasladarla al escenario a través de un imaginativo montaje lleno de personajes y situaciones sorprendentes. La representación tendrá lugar el martes 1 de septiembre, a las 20,00 horas, en la Plaza del Teatro. La entrada es libre.

El autor y director malagueño Miguel Zurita visita la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo de Achidona el 3 de septiembre, a las 19,00 horas, dentro de la quinta edición de los Ciclos de Autor de Culturama, donde realizará la lectura de Dos', un texto que aborda el tema familiar desde el drama y la comedia. Ciclos de Autor es una iniciativa de la Diputación de Málaga creada para la (re)vitalización del teatro malagueño y centra su objetivo en facilitar la visibilidad de los autores de la provincia.

Con motivo del XXIX festival Embrujo Andalusí que celebra Carratraca del 4 al 6 de septiembre, el viernes a las 22,00 horas, Antonio de Verónica y Saray Cortés llevarán su espectáculo flamenco 'Embrujo Andalusí' al Auditorio de la Plaza de Toros. La cita con la música clásica será el sábado 5 de septiembre a las 20,00 horas en la iglesia Nuestra Señora de la Salud con la actuación del Cuarteto de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Málaga.

La tradición de los verdiales también llega al municipio de la mano de la panda Raíces de Almogía el domingo 6 de septiembre, a las 13,30 horas, con salida desde la Plaza de la Constitución. Una oportunidad para disfrutar al aire libre de la música de verdiales y de su capacidad para acercar a vecinos y visitantes a una tradición viva que continúa transmitiéndose y celebrándose en la provincia de Málaga.

La Panda de Verdiales El Borge protagoniza una nueva cita con la tradición musical malagueña en Almáchar, con motivo de la 56 Fiesta del Ajoblanco, donde ofrecerá una actuación para acercar al público el ritmo y el carácter festivo de los verdiales. La cita será el sábado 5 de septiembre, a las 17,00 horas, en el Paseo de la Axarquía, un espacio que se convertirá en escenario para disfrutar de esta manifestación del folclore y la cultura popular de Málaga durante la celebración de esta Fiesta de Singularidad Turística Provincial de la Diputación de Málaga.

EXPOSICIONES

El espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación de Málaga acoge hasta el 11 de septiembre la exposición 'Presencias 61. Arte Sostenible', de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga. Esta nueva colectiva presenta casi medio centenar de obras de diferentes técnicas, tamaños y formatos con la que Aplama rinde homenaje al arte sostenible. Horario de visitas de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas. Festivos cerrados. La entrada es libre.

La muestra 'Realismo mágico' de la artista Maribel Alonso reúne en el MAD de Antequera (Calle Diego Ponce, 12) cerca de 80 cuadros de todas las épocas pictóricas. Esta exposición es un recorrido por su trayectoria y una invitación formal a que el público se mueva entre sus colores vívidos y sus geometrías anímicas. Se podrá visitar hasta el 20 de septiembre, de lunes a sábados de 10,00 a 20,30 horas. La entrada libre hasta completar el aforo.

INT25. Se trata de una exposición de las diferentes obras realizadas por el alumnado del Máster Universitario de Producción Artística Interdisciplinar de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (UMA) durante el curso 2024-2025.

La exposición, que acoge una amplia variedad de propuestas artísticas a través de diferentes medios como la pintura, la escultura, el dibujo, la fotografía, el vídeo o la instalación, entre otros, se podrá visitar en el Centro Cultural María Victoria Atencia (MVA) de la Diputación de Málaga hasta el 23 de septiembre de 2026. La entrada es libre y los horarios de visitas son: julio y agosto de lunes a viernes de 9,30 a 13,30 horas. Septiembre de 10,00 a 20,00 horas. Estará cerrado del 17 al 21 de agosto y el 8 de septiembre.