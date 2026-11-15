La Diputación de Málaga propone talleres para todos los públicos en la Biblioteca Cánovas del Castillo

Cartel de uno de los talleres programados. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga presenta una agenda cultural semanal, del 16 al 22 de noviembre, protagonizada por las actividades, dirigidas a todos los públicos, de la Biblioteca Cánovas del Castillo.

Actuaciones musicales, teatro, documentales y exposiciones completan la programación para los próximos días en la capital y en la provincia, según ha informado este domingo en una nota la Administración provincial.

La Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece la última sesión de noviembre de su servicio exclusivo de consultoría educativa y/o laboral el 17 de noviembre a las 17,00 horas, de la mano de Jorge Álvaro Recena. Para participar es necesario realizar una reserva previa en https://www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/.

El mismo día, a las 16,30 horas, también acoge el taller de viñetas para adultos impartido por Omar Janaan donde los participantes podrán conocer y trabajar la creación de cómic con temática para adultos. El jueves 19, será el turno del taller de 'Taller de viñetas para jóvenes 2026', enfocado a personas entre 10 y 17 años.

El 18 de noviembre, el centro ofrece una nueva sesión del taller de escritura juvenil donde se asesora a los jóvenes escritores en su formación literaria, fijando conceptos como el resumen, los personajes, la estructura en tres actos y las escenas, mejorando la comunicación por escrito.

Igualmente, la Biblioteca Cánovas del Castillo acogerá la tercera cita de Cáfe con ciencia del ciclo Noviembre de ciencia de 2026. Esta charla está destinada al público mayor de 16 años. La profesora de la Universidad de Málaga Victoria de Andrés hablará sobre 'El mono canalla'.

El día 18, en la sala de usos múltiples de la Biblioteca, se impartirá el 'Taller mano cyborg', a cargo de biooklab, donde los participantes, a partir de nueve años, aprenderán a crear una mano robótica.

Además, como todos los jueves hasta el 26 de noviembre, la biblioteca invita a los jóvenes a diseñar videojuegos, anime y manga bajo la dirección de Francisco Javier Fernández Roldán.

También el jueves 19 de noviembre,se impartirá el 'Taller de genética humana', para público mayor de edad y a cargo de biooklab, donde las personas participantes analizarán sus propios genes aplicando técnicas de genética molecular.

El viernes 20 está prevista la Feria de la Ciencia. La biblioteca se transformará en un gran laboratorio donde niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de talleres, experimentos y demostraciones científicas diseñadas para despertar la curiosidad y la creatividad.

CENTRO CULTURAL MVA

Por su parte, el Centro Cultural MVA, dentro de su ciclo de documentales proyecta el 19 de noviembre, 'Numakage public pool', de Shingo Ôta (2026). Retrata las últimas semanas de la histórica piscina pública de Numakage, en un suburbio de Tokio (Japón), antes de su inminente demolición.

El MVA también recibe a la compañía Titzina Teatro el 20 de noviembre con la obra 'Disección de la bondad en tres actos', un texto escrito por Diego Lorca, al que acompaña sobre las tablas Pako Merino. Se trata de una representación dividida en tres bloques, construida delante y con el público. Dirigida a público adulto, las entradas invitación estarán disponibles desde el lunes 16 de noviembre en culturama.cliqueo.es

La zaragozana Ester Vallejo, una de las cantantes, percusionista y compositora más brillantes de la escena indie folk en España, forma parte de los artistas que participan en el ciclo Con Sello Propio del MVA. Actuará el próximo 21 de noviembre con entradas disponibles en la misma página web.

GENERACIÓN DEL 27

La nueva sede del Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga ubicado en el Palacio de Valdeflores acoge el Festival de Performance 'Aviso litoral: Generación del 27 en acciónp. Durante el mes de noviembre acogerá sesiones de performance todos los martes.

El día 17, llegará Juan Gómez Alemán con su performance 'Ouija con la Generación del 27. Mediante una sesión de espiritismo, con un marcado carácter didáctico y documental, plantea un encuentro imposible con algunos de los protagonistas de una de las épocas más fascinantes de la cultura española.

Posteriormente, será el turno de La Patri (Patricia Florido García) con su performance 'Cantes de Quicio IV', que consiste en activar desde el cante del aficionado, una serie de letrillas (trabajadas a partir de textos de Rosa Chacel) lanzadas a modo de pregón, que narran en un tono poético y accesible, los pensamientos y preocupaciones de la juventud malagueña, en relación al trabajo, la vivienda, las familias y los modelos relacionales contemporáneos.

CULTURAMA EN LA PROVINCIA

Culturama da la bienvenida a las primeras actuaciones navideñas con Encarni Navarro y su 'Zambombá Flamenca'. Estará en el municipio de Arenas el día 19 en el Salón de Celebraciones 'Balcón de Bentomiz'.

Asimismo, el Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación ha organizado el concierto 'El mal de l'amor: El cancionero de Gustavo Durán' el 20 de noviembre en la iglesia parroquial de Macharaviaya.

La coreógrafa malagueña Nieves Rosales, ganadora del Premio Ateneo de Teatro al Mejor Espectáculo de Danza por su obra 'Salvajes', actuará el mismo día en el Teatro Manuel España de Las Lagunas de Mijas de la mano de Culturama.

El espectáculo músico teatral 'Réquiem', del coro sacro Lumen Laudis y la Pasión de Casarabonela, llega a Comares también el 20 de noviembre. La música, el arte y la emoción se unen en este espectáculo que invita al público a sentir, recordar y dejarse llevar por la belleza de una puesta en escena muy especial que se realizará en la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación.

El cantaor gaditano Antonio Reyes participará con su espectáculo 'La Barrosa' en el XX Festival Flamenco Sierra Blanca, el 21 de noviembre en el Teatro Municipal Ciudad de Marbella; mientras que Radio 80, una de las bandas malagueñas de versiones más destacadas de la provincia, ofrece un directo el sábado 21 en la plaza de la Iglesia de Benagalbón.

El maestro de las seis cuerdas El Amir recorre los paisajes sonoros de oriente a occidente en un recital que ofrecerá en Macharaviaya el domingo 22 en el Salón de Actos del Ayuntamiento (Plaza Sonia Tena). Esta misma jornada, con motivo de la XX Fiesta de la Chanfaina de Totalán, Culturama amenizará la celebración con la música en directo de Longplay en la plaza Antonio Molina

Continuando con la actividad del Centro Cultural Generación del 27 de llevar el teatro a los municipios de la provincia, el 22 de noviembre será el turno de Ronda. El Teatro Vicente Espinel acogerá 'Los guardianes del verso', una pieza de la compañía Jóvenes Clásicos, que rinde homenaje a los poetas de la Generación del 27 y a su relación con la Imprenta Sur, fundada en 1925 por los malagueños Emilio Prados y Manuel Altolaguirre.

EXPOSICIONES

Por otra parte, hasta el 5 de diciembre la Biblioteca Cánovas del Castillo acoge la exposición 'Elipsis sentimental'. Una colección de fotografías de MasLucena, exclusivamente seleccionadas para esta exposición en el festival Moments.

El espacio expositivo Pacífico 54 acoge 'Presencias 62. Arte Libre' de Aplama. Compuesta por 55 obras de diferentes técnicas, tamaños y formatos con la que Aplama muestra la libertad creativa y el panorama plástico malagueño. Puede visitarse hasta el 27 de noviembre de 2026.

El Museo de Arte de la Diputación de Antequera acoge hasta el 24 de enero de 2027, 'Eres feliz y no lo sabes', una muestra de la artista Cristina Vázquez que reúne 20 obras realizadas en óleo, acrílico y acuarela y que propone una particular mirada sobre esos instantes cotidianos en los que la felicidad aparece, muchas veces, sin ser conscientes de ella.