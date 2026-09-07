Diputación de Málaga reafirma su apoyo a proyectos de cooperación internacional con líneas de ayuda de 538.000 euros

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, presenta la convocatoria de concesión de subvenciones en materia de cooperación internacional. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha lanzado la convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) en materia de cooperación internacional, dotada con 538.000 euros.

Las entidades interesadas, que deben tener domicilio social o delegación en la provincia, pueden presentar sus solicitudes hasta el 18 de septiembre en la sede electrónica de la Diputación de Málaga (sede.malaga.es).

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la institución supramunicipal, Antonia Ledesma, ha presentado este lunes esta convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (Bopma) del jueves 3 de septiembre y que cuenta con tres líneas de ayuda.

La primera va dirigida a la realización de proyectos de cooperación para el desarrollo sostenible, y se establece una subvención máxima por proyecto de 59.999 euros. Esa misma cantidad tope es la que pueden recibir las asociaciones que lleven a cabo la segunda línea de ayudas, para proyectos sobre acciones humanitarias y derechos humanos.

Asimismo, ha señalado a que en la última de las líneas, para proyectos de educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global, el importe máximo a percibir será de 20.000 euros.

Ledesma ha explicado que los objetivos de estas subvenciones --cuyas bases pueden consultarse en el Bopma del 5 de septiembre de 2025-- son avanzar en la erradicación de la pobreza, contribuir a la mejora de la situación de las poblaciones afectadas por las crisis humanitarias y elevar el nivel de conciencia de la ciudadanía sobre las situaciones y causas de la desigualdad y la injusticia en el ámbito internacional.

"Uno de los valores que nunca debemos perder como sociedad -ha añadido- es el de la solidaridad, el apoyo a los más desfavorecidos y a quienes viven situaciones difíciles. Y Málaga es un ejemplo de provincia generosa, no solo con quienes nos rodean y están más cerca de nosotros, sino también con personas de otros países y territorios".

En este sentido, Ledesma ha incidido en que "la cooperación internacional, centrada en aspectos como la sanidad, la educación, la empleabilidad, el medio ambiente y la lucha contra las desigualdades, es necesaria y fundamental para corregir los grandes desequilibrios de nuestro planeta".

"Desde hace años, la Diputación de Málaga deja patente su compromiso con la cooperación internacional con esta convocatoria de subvenciones (en la del año pasado se concedieron ayudas a 14 entidades) y también con la concesión anual del Premio de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos para reconocer la labor de las entidades que trabajan en esta materia", ha recalcado.

Ledesma ha subrayado que estas subvenciones para proyectos de cooperación internacional forman parte del importante capítulo de gasto social de la Diputación y ha recordado que este año se dedican siete millones de euros para ayudas dirigidas a familias y colectivos vulnerables de la provincia.

Ha destacado los 1,7 millones de euros para asociaciones, fundaciones y entidades sociales sin ánimo de lucro que trabajan en proyectos de atención a la ciudadanía que desarrollen acciones sociales en municipios menores de 20.000 habitantes.

Además, sobresalen los 900.000 euros para ayudar a personas vulnerables de municipios pequeños de la provincia; 565.000 euros, para facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en los municipios menores de 20.000 habitantes; 350.000 euros, para el 'cheque bebé'; otros 350.000 euros, para acciones en materia de igualdad de género para asociaciones de mujeres y ayuntamientos; y 300.000 euros, para la adecuación de viviendas para personas mayores.