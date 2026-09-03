La Diputación de Málaga recibe al equipo 'Teatro del Soho San Miguel' tras ganar su novena Copa del Rey Mapfre de Vela

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, reunido con el equipo de regatas 'Teatro del Soho San Miguel' tras haber ganado su novena Copa del Rey Mapfre de Vela. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha recibido al equipo de regatas 'Teatro del Soho San Miguel', que ha ganado su novena Copa del Rey Mapfre de Vela en la clase ORC B, competición que tuvo lugar en Palma de Mallorca del 1 al 8 del pasado mes de agosto.

Salado ha felicitado a la tripulación liderada por Javier Banderas, que ha contado con el apoyo de la institución provincial a través de Turismo Costa del Sol.

El Teatro del Soho San Miguel es el equipo de regatas más laureado de Andalucía. Cuentan con un origen malagueño y acumulan más de tres décadas en la alta competición. Ostentan el mejor palmarés en la historia de la Copa, con nueve victorias, tres subcampeonatos, tres terceros puestos y tres títulos absolutos.

La Copa del Rey Mapfre está considerada una de las competiciones náuticas más prestigiosas del calendario internacional. Cada año reúne a entre 100 y 130 embarcaciones procedentes de más de una veintena de países, convirtiendo a Palma de Mallorca en el principal escaparate de la vela de crucero durante la celebración del evento.

Salado ha explicado que apoyar este tipo de acciones deportivas permite a la Diputación "seguir avanzando en la estrategia para unir la marca Costa del Sol con el deporte y con los valores que representa, con los que nos sentimos identificados: excelencia, trabajo en equipo, esfuerzo, innovación o competitividad. Todos ellos representados por el equipo Teatro del Soho San Miguel y por la propia competición".

Así, la Diputación contribuye también a la promoción turística de la provincia en mercados nacionales e internacionales, aprovechando la proyección mediática de una competición de máximo nivel y de un equipo estrechamente vinculado a Málaga.