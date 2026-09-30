La Diputación de Málaga reúne más de 70 obras de 36 personas mayores en la muestra 'Arte Mayor' hasta el 30 de octubre

El diputado de Mayores de la Diputación de Málaga, José Santaolalla, visitando la exposición 'Arte Mayor' - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga acoge una nueva edición de 'Arte Mayor', una cita cultural que reúne 72 obras realizadas por 36 personas mayores que participan en los Talleres de Ocio y Tiempo Libre de municipios menores de 20.000 habitantes. La propuesta ha sido inaugurada este miércoles en el espacio expositivo de calle Pacífico y permanecerá abierta al público, con entrada gratuita, hasta el 30 de octubre.

La apertura de 'Arte Mayor' marca el inicio de la XV edición del Mes del Mayor, un programa que contará con más de 400 actividades dirigidas a 3.500 personas de la provincia entre las que se encuentran propuestas como encuentros comarcales, desfiles, concursos, actuaciones y excursiones.

El diputado de Mayores, José Santaolalla, ha recordado que todas estas acciones se enmarcan dentro del Plan contra la Soledad No Deseada, con el objetivo de fomentar la participación, favorecer la convivencia y promover espacios de encuentro, especialmente en los municipios de menor población.

Santaolalla ha inaugurado la exposición y ha destacado que "permite mostrar el talento, la dedicación y la creatividad de las personas mayores de la provincia", y ha señalado que "cada pieza refleja experiencias, vivencias y una forma personal de expresar, a través del arte y la artesanía, todo aquello que han ido construyendo a lo largo de su vida".

El diputado ha subrayado además que "esta iniciativa supone también un reconocimiento al papel activo de nuestros mayores en la vida social y cultural de sus municipios", y ha añadido que "los Talleres de Ocio y Tiempo Libre son espacios de convivencia, aprendizaje y participación que contribuyen a mejorar su bienestar y a fortalecer los vínculos entre las personas".

La selección incluye pinturas, dibujos a lápiz y grafito, trabajos de punto de cruz, crochet y amigurumi, bordados, mantones, tejas decoradas, piezas de madera y otras propuestas artesanales. Todas ellas conforman una representación del talento y la capacidad creativa que las personas participantes desarrollan a lo largo del año en los programas promovidos por la Diputación.

Los trabajos proceden de los municipios de Mollina, Alameda, Humilladero, Benarrabá, Cuevas del Becerro, Villanueva del Rosario, Salto del Negro, Casabermeja, Colmenar, Frigiliana, Villanueva del Trabuco, Periana, El Castillo, Riogordo, Benamocarra, Benamargosa, Manilva, Alozaina, Yunquera, Pizarra y Tolox.

La exposición podrá visitarse gratuitamente en el espacio expositivo de calle Pacífico 54 hasta el 30 de octubre, de lunes a viernes, en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas.