Diputación de Málaga se suma a un proyecto europeo para que Sierra Bermeja sea laboratorio contra incendios forestales. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sierra Bermeja y los municipios malagueños de su entorno afectados por el gran incendio de 2021 --Genalguacil, Jubrique, Casares y Estepona-- serán uno de los 'laboratorios vivos' de Life Fire-Res Clima, una candidatura presentada en el marco del Programa LIFE de la Unión Europea, en la que la Diputación de Málaga participa como socia y ejecutora principal de las actuaciones.

Así lo ha dado a conocer el diputado de Recursos Europeos, Jesús María Claros, que ha explicado que los grandes incendios no pueden abordarse únicamente desde la extinción, sino desde una transformación más profunda del territorio que integre prevención, adaptación climática, gestión forestal, empleo, bioeconomía, innovación, formación y seguridad, y que genere nuevas oportunidades para las comunidades rurales.

Según ha subrayado, el incendio de 2021 "nos enseñó que la prevención tiene que hacerse en el territorio y con la gente que viven en él. Fire-Res Clima nos permitirá convertir esa lección en un modelo aplicable a toda la provincia y a otras regiones de Europa". Por eso, "se trabajará sobre el terreno para demostrar que un monte quemado puede volver a ser un monte vivo, gestionado y que genere empleo en el Valle del Genal".

La Diputación centrará su trabajo en el desarrollo de herramientas de gestión del riesgo climático en zonas urbano-forestales y turísticas, en la formación de técnicos, profesionales y población local, en el seguimiento de los resultados ambientales, sociales y económicos del laboratorio andaluz y en el análisis del efecto de las actuaciones sobre el balance de carbono.

La candidatura contará con un presupuesto global de 70,2 millones de euros y una duración de ocho años. Está coordinada por el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC), reúne a más de medio centenar de entidades y plantea una red de 19 'laboratorios vivos' en once países de Europa y de otros continentes.

Son territorios especialmente expuestos a incendios extremos, sequías e inundaciones donde ensayar, sobre el terreno y con la implicación de administraciones, propietarios y población local, nuevas formas de prevenir y gestionar el fuego y de adaptar el paisaje al cambio climático. La Comisión Europea resolverá la convocatoria a lo largo de 2027.

Además de Fire-Res, la Diputación también respalda dos propuestas para la convocatoria LIFE 2026. Una es 'LIFE Chorlitejo Connection', iniciativa liderada por la ONG SEO/BirdLife que busca revertir el declive del chorlitejo patinegro, ave de playas y salinas catalogada 'en peligro' en España, e indicador de la salud del litoral.

El proyecto, en el que participan las universidades de Cádiz, Santiago de Compostela, Valencia y Aveiro, así como varias entidades portuguesas, propone un modelo de gestión integrada de playas compatible con el uso turístico, así como una Red de Municipios por el Chorlitejo Patinegro.

Por otro lado, la Diputación ha manifestado su apoyo institucional al proyecto 'LIFE in Serpentine Islands', que coordina la Universidad de Santiago para proteger y restaurar los hábitats sobre suelos ultramáficos o de serpentina, uno de los sistemas naturales más escasos de la Península Ibérica y refugio de numerosas especies endémicas. En Málaga, estos hábitats forman parte de la Red Natura 2000.

Para Claros, la presencia de la Diputación en las tres candidaturas "responde a una estrategia clara: que Málaga esté presente en los grandes proyectos ambientales europeos y que el conocimiento que generan se aplique en nuestro territorio".

"El Programa LIFE es exigente y muy competitivo, y solo el hecho de formar parte de propuestas de esta calidad, junto a universidades y centros de investigación de primer nivel, ya coloca a la provincia en el mapa de la adaptación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad en Europa", ha destacado.