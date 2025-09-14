La Diputación de Málaga trae al MVA el oscarizado documental sobre Palestina 'No Other Land'

La proyección está previsto el 18 de septiembre con entrada libre hasta completar aforo

MÁLAGA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga trae esta semana al Centro Cultural MVA el documental sobre Palestina 'No Other Land', ganador del Óscar este año. La cinta se proyectará este jueves, 18 de septiembre, a las 20,30 horas, y la entrada es libre hasta completar aforo.

'No Other Land' sigue al joven activista palestino Basel Adra, quien ha estado luchando desde su niñez contra el desplazamiento forzado de su pueblo en Masafer Yatta, una región de Cisjordania. A través de su cámara, documenta la lenta destrucción de su tierra natal, donde el ejército israelí derrumba casas y expulsa a los residentes para establecer una zona de tiro militar, informa en un comunicado.

A lo largo de su lucha, se hace amigo de Yuval, un periodista judío israelí que lo apoya en su causa. Juntos forman un vínculo inesperado, pero su amistad se ve puesta a prueba por la abismal diferencia entre sus realidades: mientras Basel enfrenta una constante opresión y violencia, Yuval goza de libertad y seguridad.

El 2 de marzo de 2025, 'No Other Land' ganó el premio a Mejor Largometraje Documental en la 97ª edición de los Premios Óscar.

'LLAR', DE LA COMPAÑÍA FEDERICO MENINI

También a partir del jueves se pueden reservar, a través de 'mientrada.net', las entradas para 'Llar', de la compañía de Federico Menini, que llegará al MVA el 26 de septiembre en el marco de los ciclos 'Escenik' y 'Circo a escena'.

Llar (hogar en valenciano) es el encuentro de la arquitectura y las artes circenses con la madera como protagonista. La búsqueda y construcción de un refugio, una morada, una choza, el espacio donde uno habita y siente seguridad y calma. A través de diferentes técnicas circenses, el espectáculo invita a reflexionar sobre las raíces y los lugares que cada uno habita.

'Llar' ha obtenido el premio al 'Mejor espectáculo de circo' y a 'Mejor artista de circo' en los Premios IVC 2024 a las Artes Escénicas Valencianas. Se trata de una obra original, única e innovadora para todos los públicos que combina humor, ritmo y depurada técnica de malabares.

BIBLIOTECA CÁNOVAS

La Biblioteca Cánovas del Castillo continúa con su programación habitual y celebrará esta semana nuevas citas del club de lectura 'El ojo de Astarté', de los talleres de escritura juvenil y de viñetas, del proyecto fotográfico colectivo 'Málaga social y cultural' y del servicio de consultoría educativa.