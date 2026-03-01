La Diputación organiza un concierto de intercambio musical entre Málaga y la provincia china de Hunan

Concierto de intercambio musical entre las provincias de Málaga y Hunan (China) dentro de las actividades de Culturama. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ofrece esta semana próxima, a través de Culturama, una destacada oferta musical, que arranca el jueves 5 de marzo (a las 20,00 horas) con un concierto de intercambio musical entre las provincias de Málaga y Hunan (China) dentro de las actividades de Culturama. Actuará la Orquesta Sinfónica de Málaga, bajo la dirección del maestro Jianan Yan, la voz de la soprano Fengmei Jiang y el violín solista de Xiaotong Wang. Las entradas al acto serán con invitación, que pueden reservarse desde el lunes, a partir de las 10,00 horas, a través de culturama.cliqueo.es.

Así lo ha anunciado la institución provincial en una nota, donde ha detallado que el programa de este encuentro sinfónico está compuesto por una selección (extractos) del 'Concierto para violín nº1' (Zhao Jiping); 'Amanecer' (letra de Chen Xiaoguang y música de Peidong Xu); selección (extractos) del 'Concierto para violín Liang Zhu'; 'En el campo de la esperanza' (letra de Chen Xiaoguang y música de Guangnan Shi); y poema sinfónico 'Génesis' (Baruch Berliner).

Por otro lado, la Diputación de Málaga también colabora en otro acto musical de relevancia como prolegómeno de la Semana Santa. La Orquesta Sinfónica de Málaga, bajo la dirección del maestro Francisco Javier Gutiérrez Juan, ofrecerá el X Concierto Sinfónico de Marchas Procesionales. Será el sábado 7 de marzo (a las 12,00 horas) en el Auditorio Edgar Neville.

El programa incluye las siguientes piezas: 'Las Penas de María' (Francisco Javier Moreno, 2022), 'Perdón' (Desiderio Artola, 1995), 'La Soledad' (Pedro Morales, 1991), 'Una Lágrima' (Moisés García Espinosa, 1916), 'Jesús de Viñeros' (Rafael Hernández, 1985), 'Centenario' (Juan Jesús López Sandoval, 2020) y 'Jesús de la Pasión' (Perfecto Artola, 1986).

Las invitaciones para el evento (máximo dos por persona) podrán recogerse desde el lunes 2 al viernes 6 marzo, de 10,30 a 13,00 y de 17,30 a 21,00 horas en la Agrupación de Cofradías (calle Muro de San Julián, 2). Si quedasen localidades, se obtendrán el mismo sábado 7 a las puertas del Auditorio. También el sábado 7 de marzo arrancará en Frigiliana el XII Festival de Música Sacra y Música Antigua 'La Liebre de Marzo' con la actuación del Cuarteto Devienne en la Parroquia de San Antonio de Padua a las 12.30 horas.

El programa se centra en Diálogos entre cuerdas y viento: cuartetos Op. 73 (François Devienne. 1759 - 1803). Incluye el Cuarteto Op. 73/1 para Fagot y trío de cuerda en Do Mayor (Allegro Spirituoso, Adagio Cantabile y Allegro Moderato); el Cuarteto Op. 73/2 para Fagot y trío de cuerda en Fa Mayor (Allegro, Adagio y Grazioso con variazoni); y Cuarteto Op. 73/3 para Fagot y trío de cuerda en Sol menor (Allegro con Espressione).

Asimismo, Culturama lleva a Algatocín el fin de semana próximo, los días 7 y 8 de marzo, a partir de las 16,00 horas, el repertorio musical del Grupo Latidos con motivo de la celebración de la XIV edición de su Feria Gastronómica y Cultural 'Hinojá', declarada de Singularidad Turística Provincial.

OTRAS ACTIVIDADES

Estas son otras actividades culturales y educativas organizadas por la Diputación para la semana próxima. El colectivo Artesanos, Educación Creativa llevará el lunes 2 de marzo a Ardales su taller 'Arte en femenino', dirigido a menores de 7 a 12 años. El objetivo de esta actividad es conocer la vida y la obra de diferentes mujeres artistas contemporáneas del panorama internacional, nacional, andaluz y malagueño, además de potenciar la difusión de obras.

Por otro lado, el martes 3 de marzo, a las 17,30 horas, en la sala multiusos de la Biblioteca Cánovas del Castillo se desarrollará, dentro del Aula de fotografía 2026, una charla con la fotógrafa malagueña Carmen Durán bajo el título 'De la pasión a la Pasión'. La autora mostrará los matices y temas que presiden su obra, tanto de forma digital como impresa, con especial referencia a la fotografía de Semana Santa.

Ese mismo día, continúa, de 18,00 a 19,30 horas, el taller de escritura creativa también en la Biblioteca Cánovas del Castillo. Es necesaria la inscripción previa. Y el miércoles 4 de marzo se celebrará una nueva sesión de la consultoría educativa sobre gestión del tiempo y productividad en el estudio. También con cita previa.