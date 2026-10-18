La Diputación organiza rutas guiadas por tres recorridos de la Gran Senda de Málaga y la Senda Litoral

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MÁLAGA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha anunciado, un año más, las visitas interpretativas Senderos de Otoño, que este año se desarrollarán los domingos 25 de octubre y 8 y 22 de noviembre.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, cada uno de esos días se realizarán tres rutas: Frigiliana-Nerja y Pulgarín (Alfarnatejo)-Periana, de la Gran Senda de Málaga (GSM); y Arroyo Taraje-Estepona, de la Senda Litoral. Las personas interesadas para participar el primer día de las rutas pueden inscribirse a través de la web gransendademalaga.es a partir de las 8,00 horas del 19 de octubre.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, ha explicado que para poder inscribirse en esta actividad, que es gratuita, es necesario disponer de código de 'Gran senderista', que puede obtenerse a través de https://www.gransendademalaga.es/es/etapas/inscripcion/. Y ha recordado que las personas que quieran realizar estas actividades deben tener más de 14 años.

Asimismo, ha indicado que, para las rutas que se realicen el 8 de noviembre, las inscripciones podrán realizarse a partir del 26 de octubre; y para las del 22 de noviembre, a partir del 9 de noviembre.

La ruta Frigiliana-Nerja, que se corresponde con la etapa 5 de la Gran Senda de Málaga en sentido inverso, tiene una longitud de 14 kilómetros, con una duración de unas seis horas, y una dificultad media-alta.

Se interna en el Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama en su extremo sureste. Se recorre la Sierra de Enmedio con vistas espectaculares y enlaces a los tajos más señeros de esta parte de la comarca, como el Almendrón o el Sol, y picos como el Navachica o el Cielo. Y también destacan la red de acequias y tomas de agua para su aprovechamiento hidráulico y hortofrutícola.

Por su parte, la ruta Pulgarín (Alfarnatejo)-Periana, que coincide con una parte de la etapa 9 de la GSM, cuenta también con un recorrido de unos 14 kilómetros, de dificultad media, y se prevé una duración aproximada de unas cuatro horas y media.

En este caso, transcurre por el entorno del Arco Calizo Central malagueño y destacan los acebuchales de las cercanías del Cortijo de Zapata y del monte del Cerrajón de los Baños y las vistas del embalse de La Viñuela. Además, se pasa por la aldea de Guaro antes de llegar a Periana.

Por último, el trayecto de Senda Litoral entre Arroyo Taraje y el centro urbano de Estepona, de 10,5 kilómetros de longitud y de dificultad técnica baja, transcurre por la franja más occidental de la costa malagueña, donde abundan los arenales con algún tramo rocoso y, sobre todo, destacan las vistas al Estrecho de Gibraltar.

En el recorrido pueden contemplarse torres almenaras y el yacimiento de la villa romana de las Torres. Y también es una buena oportunidad para conocer la flora y fauna del entorno marino y de la desembocadura de los ríos y arroyos que se atraviesan.

Cada domingo saldrán a las ocho de la mañana desde la sede de la Diputación de Málaga (calle Pacífico, 54) tres autobuses (un autobús por ruta), debiendo estar las personas inscritas 15 minutos antes. Y para identificarse hay que llevar el DNI y la inscripción impresa en papel o en soporte digital. Quienes no hayan cumplido los 18 años, deben adjuntar autorización del tutor o tutora o ir acompañados de una persona adulta.

En caso de existir circunstancias que impidan a alguna persona inscrita realizar alguna ruta, deberá notificarlo al correo electrónico gransenda@malaga.es, como máximo el miércoles de la semana en que se realizará la ruta, para dar cabida a quienes están en lista de espera.